Аритмия и давление: Землетрясение вызвало всплеск обращений за медпомощью на Камчатке

В ведомстве отмечают, что увеличение количества обращений связано в основном с жалобами на повышенное артериальное давление и аритмию.

«За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок», — говорится в сообщении.