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Регион
30 июля, 03:29

Аритмия и давление: Землетрясение вызвало всплеск обращений за медпомощью на Камчатке

Минздрав: В Петропавловске-Камчатском возросло число вызовов скорой помощи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения отмечен рост числа вызовов бригад скорой помощи. Об этом сообщает министерство здравоохранения Камчатского края.

В ведомстве отмечают, что увеличение количества обращений связано в основном с жалобами на повышенное артериальное давление и аритмию.

«За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок», — говорится в сообщении.

В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке
В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Специалисты местного филиала Геофизической службы РАН ожидают афтершоки с возможной магнитудой до 7,5. В Сети появились кадры, демонстрирующие масштабы землетрясения. На Камчатке создан региональный штаб.

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Антон Голыбин
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