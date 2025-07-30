Аритмия и давление: Землетрясение вызвало всплеск обращений за медпомощью на Камчатке
Минздрав: В Петропавловске-Камчатском возросло число вызовов скорой помощи
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В Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения отмечен рост числа вызовов бригад скорой помощи. Об этом сообщает министерство здравоохранения Камчатского края.
В ведомстве отмечают, что увеличение количества обращений связано в основном с жалобами на повышенное артериальное давление и аритмию.
«За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Специалисты местного филиала Геофизической службы РАН ожидают афтершоки с возможной магнитудой до 7,5. В Сети появились кадры, демонстрирующие масштабы землетрясения. На Камчатке создан региональный штаб.