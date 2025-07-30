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Регион
30 июля, 06:19

Почти 10 тысяч туристов находится на Камчатке, где произошло землетрясение

РСТ: Около 8 тысяч туристов находятся на Камчатке во время землетрясения

Обложка © Kamchatka_life.ru

Обложка © Kamchatka_life.ru

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на Камчатке, где зафиксировано мощнейшее землетрясение, в настоящее время находятся около 7–8 тысяч туристов. Такие данные приводит пресс-служба организации.

«По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7-8 тысяч туристов», — отметили в РСТ.

В настоящее время туроператоры активно поддерживают связь со всеми группами, находящимися на маршрутах, чтобы обеспечить их безопасность и информировать об актуальной обстановке в регионе.

В Петропавловске-Камчатском колокола звонили самостоятельно при землетрясении
В Петропавловске-Камчатском колокола звонили самостоятельно при землетрясении

Сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля. В Сети появились видеозаписи из аэропорта Елизово, на которых запечатлены подземные толчки и, согласно свидетельствам очевидцев, падающие потолочные панели. Известно, что после инцидента несколько человек обратились за медицинской помощью. В результате этого пришлось закрыть городскую детскую поликлинику №1.

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Алиса Хуссаин
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