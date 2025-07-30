Почти 10 тысяч туристов находится на Камчатке, где произошло землетрясение

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на Камчатке, где зафиксировано мощнейшее землетрясение, в настоящее время находятся около 7–8 тысяч туристов. Такие данные приводит пресс-служба организации.

«По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7-8 тысяч туристов», — отметили в РСТ.