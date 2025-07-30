Камчатские журналисты не уступили онкологам по смелости и продолжили вести эфир в разгар стихии

Во время мощного землетрясения на Камчатке местные журналисты и гости студии продемонстрировали исключительное самообладание, продолжив дальше выполнять свою работу. Об этом стало известно из прямого эфира, кадры которого показал телеграм-канал Пул N3.

«Камчатские журналисты и гостья студии сохраняют спокойствие и профессионализм во время землетрясения», — говорится в публикации.

Камчатские журналисты не поддались панике. Видео © Telegram / Пул N3

Самообладание журналистов впечатлило пользователей Сети. Многие заметили, как девушки до последнего пытались успокоить своего гостя, а затем продолжить интервью. Однако землетрясение оказалось слишком серьёзным и могло привести к обрушению здания.