Камчатские журналисты не уступили онкологам по смелости и продолжили вести эфир в разгар стихии
Храбрые камчатские журналисты продолжили работать во время землетрясения
Во время мощного землетрясения на Камчатке местные журналисты и гости студии продемонстрировали исключительное самообладание, продолжив дальше выполнять свою работу. Об этом стало известно из прямого эфира, кадры которого показал телеграм-канал Пул N3.
«Камчатские журналисты и гостья студии сохраняют спокойствие и профессионализм во время землетрясения», — говорится в публикации.
Камчатские журналисты не поддались панике. Видео © Telegram / Пул N3
Самообладание журналистов впечатлило пользователей Сети. Многие заметили, как девушки до последнего пытались успокоить своего гостя, а затем продолжить интервью. Однако землетрясение оказалось слишком серьёзным и могло привести к обрушению здания.
Напомним, что несмотря на мощнейшие подземные толчки, медицинские специалисты онкологического диспансера на Камчатке продемонстрировали непревзойдённую стойкость и профессионализм, не прерывая хирургического вмешательства. Плановые операции требуют максимальной концентрации внимания и точности движений. Однако именно в этот ответственный момент началось землетрясение. Несмотря на колебания земли, врачи сохранили хладнокровие и продолжали свою работу.
Как сообщалось ранее, 30 июля регион пережил сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7. Это самое мощное сейсмическое событие в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После основного толчка зафиксировано около 30 афтершоков, ощущавшихся в Петропавловске-Камчатском. Параллельно губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9 у Северо-Курильска, где была объявлена угроза цунами и начата эвакуация жителей.