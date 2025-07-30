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Регион
30 июля, 08:25

Камчатские журналисты не уступили онкологам по смелости и продолжили вести эфир в разгар стихии

Храбрые камчатские журналисты продолжили работать во время землетрясения

Во время мощного землетрясения на Камчатке местные журналисты и гости студии продемонстрировали исключительное самообладание, продолжив дальше выполнять свою работу. Об этом стало известно из прямого эфира, кадры которого показал телеграм-канал Пул N3.

«Камчатские журналисты и гостья студии сохраняют спокойствие и профессионализм во время землетрясения», — говорится в публикации.

Камчатские журналисты не поддались панике. Видео © Telegram / Пул N3

Самообладание журналистов впечатлило пользователей Сети. Многие заметили, как девушки до последнего пытались успокоить своего гостя, а затем продолжить интервью. Однако землетрясение оказалось слишком серьёзным и могло привести к обрушению здания.

Напомним, что несмотря на мощнейшие подземные толчки, медицинские специалисты онкологического диспансера на Камчатке продемонстрировали непревзойдённую стойкость и профессионализм, не прерывая хирургического вмешательства. Плановые операции требуют максимальной концентрации внимания и точности движений. Однако именно в этот ответственный момент началось землетрясение. Несмотря на колебания земли, врачи сохранили хладнокровие и продолжали свою работу.

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Как сообщалось ранее, 30 июля регион пережил сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7. Это самое мощное сейсмическое событие в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После основного толчка зафиксировано около 30 афтершоков, ощущавшихся в Петропавловске-Камчатском. Параллельно губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9 у Северо-Курильска, где была объявлена угроза цунами и начата эвакуация жителей.

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Обложка © Telegram / Пул N3

Алиса Хуссаин
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