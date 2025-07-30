В Совфеде оценили «зигзагообразные» заявления Трампа по новому дедлайну для России

Заявления, исходящие от Вашингтона в последнее время, отличаются непоследовательностью и создают определённую неясность. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«У разных политиков и лидеров совершенно разные ход мышления и поведение. Президент США Дональд Трамп использует так называемые зигзагообразные методы. То есть сначала говорится одно, а потом эта позиция немного корректируется и откатывается назад. С учётом того, что Трамп постоянно в центре политического и медийного внимания, подобный подход позволяет произвольно корректировать свою линию поведения», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».