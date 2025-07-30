В Совфеде оценили «зигзагообразные» заявления Трампа по новому дедлайну для России
Сенатор Карасин счёл зигзагообразными высказывания Трампа по ультиматуму для РФ
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Заявления, исходящие от Вашингтона в последнее время, отличаются непоследовательностью и создают определённую неясность. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«У разных политиков и лидеров совершенно разные ход мышления и поведение. Президент США Дональд Трамп использует так называемые зигзагообразные методы. То есть сначала говорится одно, а потом эта позиция немного корректируется и откатывается назад. С учётом того, что Трамп постоянно в центре политического и медийного внимания, подобный подход позволяет произвольно корректировать свою линию поведения», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».
Карасин считает, что частая смена позиций не должна служить основанием для характеристики Дональда Трампа как непредсказуемого политика, полагая, что это является особенностью его политической манеры. По словам сенатора, Россия принимает решения самостоятельно, основываясь на своих национальных интересах и потребностях. Поэтому в Москве принимают во внимание и анализируют заявления американского правительства, однако действия РФ определяются собственными планами и приоритетами.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10-12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. Его заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказавший, что Москва продолжает спецоперацию, хотя предпочитает добиться своих целей мирными методами, а также подчеркнувший, что в Кремле услышали Дональда Трампа. Эксперты считают, что республиканец обладает слабой позицией, поэтому меняет сроки дедлайнов.