Жители из разрушенного подъезда саратовской многоэтажки получат выплаты на новое жильё

Власти Саратова окажут материальную помощь жильцам дома на улице Блинова, где при взрыве погибли семь человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о дополнительных мерах поддержки для жильцов 5-го подъезда дома. В своём телеграм-канале он сообщил, что помимо компенсаций за утраченное имущество, собственникам квартир будут выплачены средства на приобретение нового жилья.

«Суммы выплат будут определяться, исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, — 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 млн рублей», — написал губернатор.