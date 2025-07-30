Жители из разрушенного подъезда саратовской многоэтажки получат выплаты на новое жильё
Губернатор Бусаргин: Жильцы разрушенного дома в Саратове получат выплаты на жильё
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Власти Саратова окажут материальную помощь жильцам дома на улице Блинова, где при взрыве погибли семь человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о дополнительных мерах поддержки для жильцов 5-го подъезда дома. В своём телеграм-канале он сообщил, что помимо компенсаций за утраченное имущество, собственникам квартир будут выплачены средства на приобретение нового жилья.
«Суммы выплат будут определяться, исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, — 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 млн рублей», — написал губернатор.
Бусаргин уточнил, что все собственники также получат компенсации за утраченное имущество и поврежденные автомобили на основе независимой оценки. Уже начались выплаты на предметы первой необходимости для всех пострадавших членов семей. В 5 подъезде дома на улице Блинова насчитывается 38 квартир различной площади, чьи владельцы смогут самостоятельно выбрать новое жильё.
Напомним, утром 25 июля в Саратове в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли семь человек, включая ребёнка. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следствие уже допросило свыше ста свидетелей. Семьям жертв будет выплачено по миллиону рублей. После трагедии саратовцы создали стихийный мемориал возле дома, чтобы почтить память погибших.