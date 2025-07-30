Камчатку всколыхнули ещё пять землетрясений за 10 минут

На Камчатке за чуть более чем десять минут произошли пять землетрясений. Сначала в течение пяти минут случились два сейсмических события магнитудами 5,0 и 4,8. Информацию предоставил местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр более сильного толчка (5,0) располагался в 350 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 км. Второй (4,8) был зарегистрирован в 273 км от города, с очагом на глубине 10,8 км.

Ощущаемость толчков на данный момент не озвучена. Информации о повреждениях и пострадавших также не поступила.