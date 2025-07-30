Камчатку всколыхнули ещё пять землетрясений за 10 минут
ФИЦ ЕГС РАН: На Камчатке за 10 минут произошли ещё пять землетрясений
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На Камчатке за чуть более чем десять минут произошли пять землетрясений. Сначала в течение пяти минут случились два сейсмических события магнитудами 5,0 и 4,8. Информацию предоставил местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Согласно данным сейсмологов, эпицентр более сильного толчка (5,0) располагался в 350 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 км. Второй (4,8) был зарегистрирован в 273 км от города, с очагом на глубине 10,8 км.
Ощущаемость толчков на данный момент не озвучена. Информации о повреждениях и пострадавших также не поступила.
Позднее стало известно о трёх зафиксированных землетрясениях магнитудой 5,3; 6,1 и 5,2.
Напомним, что ранее сегодня Камчатка пережила землетрясение магнитудой 8,7 — наиболее мощное из зарегистрированных в регионе с 1952 года. Это сейсмическое событие спровоцировало объявление угрозы цунами, и его волны были зафиксированы в Елизовском районе. Также последствия ЧС были зафиксированы в Японии и двух штатах США. Подземные толчки ощущались на протяжении долгого времени и далеко за пределами камчатского полуострова, достигнув Сахалина и Курильских островов, где также наблюдались последствия цунами. Жертв удалось избежать.