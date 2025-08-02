5 советских вещей, за которые на Западе платят сотни долларов — а мы их выбрасывали

Помните, как в девяностые над всем советским принято было смеяться? Стиляги презрительно морщились от одного упоминания совкового дизайна, а заграничные туристы делали снимки наших бабушек в платочках как диковинку. Но мода — дама капризная, и сегодня она совершила невероятный разворот на сто восемьдесят градусов! То, что когда-то считалось признаком провинциальности и дурного вкуса, теперь продают в бутиках за сотни долларов. Мы собрали пять самых ярких примеров советских вещей, которые прошли путь от объекта насмешек до предмета вожделения модников всего мира.

Шапка-петушок — от лыжной трассы на подиумы мировых столиц

Советские предметы одежды, за которые платят сотни долларов.Фото © ТАСС / В. Соколов

В семидесятые годы эти вязаные шапочки с характерным «гребешком» были гордостью советских спортсменов. Яркие, тёплые, с надписями «Спорт» и «Олимпиада-80» — они согревали наших лыжников на заснеженных склонах. А в девяностые? О боже, надеть такую шапку означало прослыть безнадёжным лузером! Молодёжь шарахалась от «петушков» как от чумы, предпочитая модные западные бейсболки. Но время расставило всё по местам — сегодня именно эти шапки стали хитом Instagram и TikTok. Знаменитости щеголяют в них на красных дорожках, а цена оригинальной советской шапки-петушка на аукционах винтажа достигает трёхсот долларов! Versace выпустил свою версию за двести восемьдесят долларов, но что это по сравнению с подлинником из СССР? Западные модники готовы платить бешеные деньги за то, что наши бабушки до сих пор хранят в антресолях.

Авоська — хозяйственная сумка, покорившая экомодников

Кто бы мог подумать, что обычная сетчатая сумка для продуктов станет символом экологичного образа жизни! В Советском Союзе авоська была в каждом доме — практичная, лёгкая, занимала минимум места в сумочке. Название получила от слова «авось» — авось что-то хорошее в магазине появится. После распада СССР пластиковые пакеты вытеснили скромную авоську, и долгое время она ассоциировалась исключительно с бедностью и отсталостью. Но экологическое движение всё изменило! Теперь модные западные бренды продают «экосумки» из органического хлопка, которые один в один копируют нашу авоську. Stella McCartney выпустила коллекцию сетчатых сумок по цене от ста пятидесяти долларов за штуку. Парижские модницы носят их как must-have аксессуар, даже не подозревая, что это изобретение советских домохозяек. А оригинальные авоськи теперь продают на европейских блошиных рынках как «аутентичные винтажные экоаксессуары».

Бабушкин платок — от деревенского колорита до люксовых брендов

Модные тренды из СССР: от насмешек до мирового признания. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Цветастые платки с яркими узорами долгое время были символом всего отсталого и деревенского. В постсоветские годы молодые девушки категорически отказывались носить то, что напоминало им о «бабушкином стиле». Западная мода диктовала совсем другие правила — минимализм, строгость, никаких ярких принтов! Но в последние годы произошла настоящая революция — дизайнеры вдруг «открыли» для себя красоту русских павловопосадских платков. Hermès выпустил коллекцию шёлковых платков, удивительно напоминающих наши родные узоры, по цене от пятисот до тысячи долларов. Gucci вовсю эксплуатирует «бабушкин стиль» в своих показах, а молодые блогеры учат подписчиков, как правильно завязывать платок на голове «в русском стиле». Иронично, что теперь за границей считается невероятно стильным то, от чего мы сами когда-то отказывались!

Валенки — от символа отсталости до зимнего must-have

Традиционная русская обувь из войлока была предметом особых насмешек западных туристов. В их представлении валенки — это что-то невероятно примитивное и смешное. Даже в самом СССР к концу восьмидесятых валенки носили только в деревнях, а городская молодёжь мечтала о красивых зимних сапогах из-за границы. Казалось, эта обувь навсегда останется в прошлом. Но мода не знает границ и логики! Сегодня дизайнеры со всего мира создают свои версии валенок, называя их «русскими ботинками» или «feltboots». UGG Australia выпустила коллекцию обуви, которая один к одному повторяет форму наших валенок, только стоит в десять раз дороже. В модных журналах пишут статьи о том, как валенки стали трендом зимы, а западные знаменитости с гордостью демонстрируют их в соцсетях. Цена на оригинальные советские валенки ручной работы на международных аукционах достигает двухсот долларов за пару!

Спортивный костюм с лампасами — от дворовой моды до высокого стиля

Что из советского гардероба теперь стоит больших денег. Фото © ТАСС / Багдасарян Герберт

Трикотажный костюм с контрастными полосками по бокам был неофициальной униформой советской молодёжи восьмидесятых. В девяностые эта одежда стала ассоциироваться с «братками» и гопниками — носить спортивный костюм в приличном обществе считалось моветоном. Интеллигенция шарахалась от лампасов как от чумы, а западные стилисты называли подобную одежду «Russian gangster style». Но что произошло в последние годы? Спортивный шик взорвал мировые подиумы! Adidas возродил классические модели с тремя полосками и назвал это «винтажным спортом». Balenciaga выпустил костюмы с лампасами по цене от полутора тысяч долларов, а Vetements сделал «гопник-стиль» писком моды. Западные рэперы и блогеры носят спортивные костюмы как символ уличной культуры, не зная, что копируют эстетику советских дворов. Оригинальные олимпийские костюмы СССР теперь продают как раритет за сотни долларов на винтажных аукционах.