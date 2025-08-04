Тайны микробиома: Как бактерии на клавиатуре влияют на здоровье и почему офисный планктон болеет чаще

В каждом квадратном сантиметре клавиатуры находятся несколько сотен тысяч бактерий. Цифры из заголовка — приблизительные и оптимистичные. По некоторым источникам, в каждом сантиметре могут находиться более 500 тысяч микробов. Средний размер клавиатуры — 40 квадратных сантиметров. Если мы умножим их на 700 тысяч бактерий, то получим страшную цифру — 28 миллионов. Это население Нью-Йорка или Дели. Рассказываем, что это за бактерии, чем опасны и какие заболевания вызывают.

Какие бактерии живут на клавиатуре

На клавиатуре живут бактерии — как безобидные, так и не очень. Фото © Shutterstock / FOTODOM / APPSEEK

Пока что на клавиатуре компьютера обнаружили следующие бактерии: стрептококки, коринебактерии, колиформные бактерии, энтеробактерии, а также кишечную палочку и золотистый стафилококк. Разберём подробнее каждую из этого списка. Стрептококки . Анаэробные бактерии класса факультативных. Не умирают от кислорода, в отличие от облигатных анаэробов.

. Анаэробные бактерии класса факультативных. Не умирают от кислорода, в отличие от облигатных анаэробов. Коринебактерии . Палочкообразные актинобактерии. Чем-то схожи с грибами, потому что могут развивать свой мицелий (грибницу).

. Палочкообразные актинобактерии. Чем-то схожи с грибами, потому что могут развивать свой мицелий (грибницу). Колиформные бактерии . То есть бактерии, похожие на E.coli, которая может вмешиваться в наш пищеварительный процесс.

. То есть бактерии, похожие на E.coli, которая может вмешиваться в наш пищеварительный процесс. Энтеробактерии. В большинстве случаев это микробы в виде палочек. Сальмонеллы, шигеллы, чумная палочка... Пожалуй, из данного вида на клавиатуре нет только эрвиний: они поражают исключительно растения.

В большинстве случаев это микробы в виде палочек. Сальмонеллы, шигеллы, чумная палочка... Пожалуй, из данного вида на клавиатуре нет только эрвиний: они поражают исключительно растения. Кишечная палочка . Она является энтеробактерией. Палочка упомянута отдельно, потому что у нас ей особенно часто болеют.

. Она является энтеробактерией. Палочка упомянута отдельно, потому что у нас ей особенно часто болеют. Золотистый стафилококк. Тоже распространённый патоген. Может развивать иммунитет против антибиотиков, вызывает примерно всё. Последствия золотистого стафилококка можно наблюдать на коже, в лёгких и в желудке.

Почему на клавиатуре столько бактерий?

Потому что вы не моете руки сразу после того, как пришли с улицы в офис. Серьёзно, загрязнённость офисной клавиатуры — это следствие слабой гигиены рук. Мы передаём через свои руки столько бактерий, что на «клаве» их оказывается больше, чем на ободке унитаза. А крошки от печенья дают микробам пищу. Тут начинается самое интересное — стрептококки с палочками размножаются до такой степени, что создают колонии. Получается целая Британская империя на офисном столе.

Какая клавиатура опаснее — офисная или домашняя?

Где именно на клавиатуре бактерий будет больше — дома или в офисе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

На самом деле опаснее всего больничная клавиатура. Компьютер, который стоит в больнице, можно сказать, «собирает» заразу с пациентов. Если болезнь передаётся воздушно-капельным путём и человек пришёл в кабинет доктора без маски, то его микробы, скорее всего, ещё и осядут на клавиатуре. Это увеличивает возможность заражения как доктора, так и всей его семьи, а также случайных попутчиков в транспорте. В поликлинике — те же проблемы. Офисная клавиатура — на втором месте. А дома клавиши содержат наименьшее количество бактерий, особенно если вы регулярно моете руки, убираетесь и дезинфицируете свои девайсы.

Как обезопасить себя от клавиатурного микробиома

Бактерии на клавиатуре могут жить долго, пока вы не начнёте её дезинфицировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ton Photographer 4289

Есть несколько простых правил. Если придерживаться их, то популяция бактерий на вашей офисной клавиатуре максимально снизится. Сейчас расскажем, что делать, чтобы победить микробную империю как в офисе, так и дома. Мойте руки сразу по прибытии в офис, перед едой и после туалета. Каждый божий день дезинфицируйте клавиатуру спиртом. Лучше всего подойдёт изопропиловый, потому что этиловый стирает надписи на клавишах. Не надо есть прямо за компьютером, потому что крошки между клавишами — это рай для бактерий. Купите свою собственную клавиатуру, если вам совсем страшно. Девайсы общего пользования хранят на себе бактерии многих людей.

Болезни, которые вызывают жители клавиатуры

Многие обитатели клавиатурных микробных колоний могут навредить человеку, причём сильно. Сейчас расскажем всё об этом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Сначала расскажем про инфекции, которые влияют на верхнюю часть нашего тела. Жители клавиатуры могут вызвать пневмонию, бронхит, ангину и даже скарлатину. Последней болеют в основном дети, всем ставят прививки от неё. Но взрослые с ослабленным иммунитетом могут подхватить эту заразу. Боль в горле и шелушение на коже — неприятная история. А ещё можно получить конъюнктивит, если сразу после контакта с клавиатурой потереть глаза.

Время приключений, то есть инфекций, которые поражают нижнюю часть нашего тела. Это кишечная палочка с другими энтеробактериями, колиформные микробы и те, что вызывают гастроэнтерит. Вы можете получить от грязной клавиатуры как лёгкое, так и тяжёлое пищевое отравление. В самых запущенных случаях может случиться кишечная инфекция или дизентерия. Если совсем не следить за гигиеной, можно поселить на клавиатуре даже брюшной тиф.