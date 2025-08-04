Названа возможная причина крушения истребителя Су-30 в Иркутске в 2022 году

В 2022 году российский истребитель Су-30 мог потерпеть крушение в Иркутске из-за технических неполадок, возникших после некачественного ремонта. Об этом сообщает RT, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

В рамках уголовного дела следственные действия проводятся в отношении шести сотрудников авиационного завода. По информации издания, именно их действия могли стать причиной аварии.

Как заявил Алексей Александров, возглавляющий Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России, падение самолёта произошло из-за гипоксии экипажа. По его словам, это состояние было вызвано попаданием азота из бортовой кислородной системы.