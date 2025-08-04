Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 20:01

Названа возможная причина крушения истребителя Су-30 в Иркутске в 2022 году

RT: Упавший на дом в Иркутске в 2022-м Су-30 мог получить некачественный ремонт

Обложка © СК РФ

Обложка © СК РФ

В 2022 году российский истребитель Су-30 мог потерпеть крушение в Иркутске из-за технических неполадок, возникших после некачественного ремонта. Об этом сообщает RT, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

В рамках уголовного дела следственные действия проводятся в отношении шести сотрудников авиационного завода. По информации издания, именно их действия могли стать причиной аварии.

Как заявил Алексей Александров, возглавляющий Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России, падение самолёта произошло из-за гипоксии экипажа. По его словам, это состояние было вызвано попаданием азота из бортовой кислородной системы.

Шесть работников Иркутского авиазавода ответят за крушение Су-30
Шесть работников Иркутского авиазавода ответят за крушение Су-30

Напомним, авиакатастрофа произошла 23 октября 2022 года в частном секторе Иркутска. Истребитель Су-30 рухнул на жилой район, вызвав пожар на площади 200 кв. м и повредив одноэтажный двухквартирный дом. Оба пилота погибли, но среди местных жителей жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar