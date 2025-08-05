Польский генерал раскусил мотивы главкома НАТО, предупредившего о войне с Россией

Громкие слова главнокомандующего НАТО Алексуса Гринкевича о возможной войне с Россией — это не прогноз, а приём давления на союзников. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский, его слова приводит издание Rzeczpospolita.

«По моей оценке, подобный сценарий слишком преувеличен. Одной из целей Гринкевича в данном случае является оказание давления на европейских союзников, чтобы они серьёзно отнеслись к наращиванию своего военного потенциала. Ещё одна цель связана с действиями для использования внутри военного блока», — заявил он.