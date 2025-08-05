Польский генерал раскусил мотивы главкома НАТО, предупредившего о войне с Россией
Глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский: НАТО раздувает угрозу войны с РФ
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Громкие слова главнокомандующего НАТО Алексуса Гринкевича о возможной войне с Россией — это не прогноз, а приём давления на союзников. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский, его слова приводит издание Rzeczpospolita.
«По моей оценке, подобный сценарий слишком преувеличен. Одной из целей Гринкевича в данном случае является оказание давления на европейских союзников, чтобы они серьёзно отнеслись к наращиванию своего военного потенциала. Ещё одна цель связана с действиями для использования внутри военного блока», — заявил он.
Луковский считает, что такие заявления направлены на то, чтобы подстегнуть европейские страны к наращиванию военной мощи. Кроме того, по его словам, подобные выходы в медиа помогают влиять на внутреннюю политику внутри самого НАТО, особенно в условиях, когда США пересматривают своё военное присутствие в Европе.
Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако высказывалось и противоположное мнение — что это НАТО может напасть на РФ вслед за атакой Израиля на Иран. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США, считают эксперты. Антироссийскую истерику они объясняют именно подготовкой к нападению на Россию. Президент РФ Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о планах России «напасть» на Европу.