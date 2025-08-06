Курскую поэтессу выгнали из союза литераторов за «бездарный» стих о Старовойте
Поэтессу Бредихину изгнали из курского союза литераторов за стих о Старовойте
Обложка © VK / Ольга Бредихина
Курскую поэтессу Ольгу Бредихину исключили из местного союза литераторов после публикации стихотворения «На смерть Старовойта». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
После гибели губернатора Курской области Романа Старовойта поэтесса опубликовала стих о «наболевшем» на своей странице, однако произведение вызвало волну критики в писательском сообществе. Более 60 коллег сочли текст бездарным и порочащим звание поэта. Как пояснили представители союза, стих нарушает основы стихосложения и написан «топорным языком».
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На собрании большинством голосов было принято решение исключить Бредихину. После этого, по словам поэтессы, её перестали приглашать на публичные чтения и запретили печататься в журналах союза. Она признала, что рифмы в стихотворении были нарушены, но сочла меры союза чрезмерно жёсткими. Сейчас она консультируется с юристами и собирается подать в суд.
Напомним, 7 июля Старовойта уволили с должности министра транспорта РФ, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. Церемония прощания прошла в Москве 10 июля, похороны состоялись в Санкт-Петербурге, Старовойта похоронили без нательного крестика и отпевания.