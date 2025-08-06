Курскую поэтессу выгнали из союза литераторов за «бездарный» стих о Старовойте

Курскую поэтессу Ольгу Бредихину исключили из местного союза литераторов после публикации стихотворения «На смерть Старовойта». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

После гибели губернатора Курской области Романа Старовойта поэтесса опубликовала стих о «наболевшем» на своей странице, однако произведение вызвало волну критики в писательском сообществе. Более 60 коллег сочли текст бездарным и порочащим звание поэта. Как пояснили представители союза, стих нарушает основы стихосложения и написан «топорным языком».

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