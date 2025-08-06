Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:31

Курскую поэтессу выгнали из союза литераторов за «бездарный» стих о Старовойте

Поэтессу Бредихину изгнали из курского союза литераторов за стих о Старовойте

Обложка © VK / Ольга Бредихина

Обложка © VK / Ольга Бредихина

Курскую поэтессу Ольгу Бредихину исключили из местного союза литераторов после публикации стихотворения «На смерть Старовойта». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

После гибели губернатора Курской области Романа Старовойта поэтесса опубликовала стих о «наболевшем» на своей странице, однако произведение вызвало волну критики в писательском сообществе. Более 60 коллег сочли текст бездарным и порочащим звание поэта. Как пояснили представители союза, стих нарушает основы стихосложения и написан «топорным языком».

Уход человека обычно печален...

Но этот лишь радость курянам принёс

И многим проклят! Продажный, бесславен

Ушёл с грехом сам, не дождавшись допрос!

На собрании большинством голосов было принято решение исключить Бредихину. После этого, по словам поэтессы, её перестали приглашать на публичные чтения и запретили печататься в журналах союза. Она признала, что рифмы в стихотворении были нарушены, но сочла меры союза чрезмерно жёсткими. Сейчас она консультируется с юристами и собирается подать в суд.

Экс-губернатор Курской области, который дал показания на Старовойта, попросился на волю
Экс-губернатор Курской области, который дал показания на Старовойта, попросился на волю

Напомним, 7 июля Старовойта уволили с должности министра транспорта РФ, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. Церемония прощания прошла в Москве 10 июля, похороны состоялись в Санкт-Петербурге, Старовойта похоронили без нательного крестика и отпевания.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar