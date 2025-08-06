Рубио рассказал о беседе с Уиткоффом после его встречи с Путиным
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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что провёл телефонный разговор со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, который возвращается из Москвы. По его словам, американская администрация обсуждает итоги его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — заявил Рубио журналистам в Вашингтоне.
Он добавил, что по итогам визита может быть сделано заявление: «Возможно, положительное, возможно, нет».
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал свой визит он с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между США и РФ. Их переговоры длились около 3 часов. В Кремле беседу назвали продуктивной и конструктивной. Ранее сообщалось, что американский лидер планировал некое решение по итогам встречи в Кремле.