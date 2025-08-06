Рубио рассказал о беседе с Уиткоффом после его встречи с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что провёл телефонный разговор со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, который возвращается из Москвы. По его словам, американская администрация обсуждает итоги его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — заявил Рубио журналистам в Вашингтоне.