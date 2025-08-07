Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 06:02

Зеленский передумал продавать «проклятую» виллу в Тоскане

Зеленский снял с продажи свою виллу в итальянском Форте-деи-Марми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В итальянском курортном городке Форте-деи-Марми сняли с продажи виллу Владимира Зеленского. В настоящий момент в доме с виноградником в Тоскане никто не живёт, сообщила РИА «Новости» сотрудница местного риелторского бюро.

«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — рассказала женщина.

Местные специалисты по недвижимости отмечают, что аналогичные виллы в регионе оцениваются примерно в 3,5–4 миллиона евро. В сентябре 2021 года, украинские СМИ сообщали о продаже семейного имения Зеленских в Тоскане за 4,5 миллиона евро.

Особняк на Рублёвке, студия у кладбища и замок-призрак: Как недвижимость стала кошмаром для Макаревича, Земфиры и Галкина
Пересчитать все заграничные особняки руководства Украины не хватит и целого дня. К примеру, у бывшего украинского министра обороны Умерова есть огромная вилла с бассейном во Флориде, где живёт сейчас вся его семья. Там же зарегистрированы все их предприятия. А Зеленский купил дорогущее поместье с виноградником в Тоскане у самого Стинга (Гордон Самнер). Впрочем, он почти сразу захотел его продать, но желающих не нашлось. Тогда Зеленский даже снизил на €2 млн цену «проклятой» виллы в Тоскане.

BannerImage
Владимир Озеров
