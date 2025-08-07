Зеленский передумал продавать «проклятую» виллу в Тоскане

В итальянском курортном городке Форте-деи-Марми сняли с продажи виллу Владимира Зеленского. В настоящий момент в доме с виноградником в Тоскане никто не живёт, сообщила РИА «Новости» сотрудница местного риелторского бюро.

«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — рассказала женщина.