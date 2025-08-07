Зеленский передумал продавать «проклятую» виллу в Тоскане
Зеленский снял с продажи свою виллу в итальянском Форте-деи-Марми
В итальянском курортном городке Форте-деи-Марми сняли с продажи виллу Владимира Зеленского. В настоящий момент в доме с виноградником в Тоскане никто не живёт, сообщила РИА «Новости» сотрудница местного риелторского бюро.
«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — рассказала женщина.
Местные специалисты по недвижимости отмечают, что аналогичные виллы в регионе оцениваются примерно в 3,5–4 миллиона евро. В сентябре 2021 года, украинские СМИ сообщали о продаже семейного имения Зеленских в Тоскане за 4,5 миллиона евро.
Пересчитать все заграничные особняки руководства Украины не хватит и целого дня. К примеру, у бывшего украинского министра обороны Умерова есть огромная вилла с бассейном во Флориде, где живёт сейчас вся его семья. Там же зарегистрированы все их предприятия. А Зеленский купил дорогущее поместье с виноградником в Тоскане у самого Стинга (Гордон Самнер). Впрочем, он почти сразу захотел его продать, но желающих не нашлось. Тогда Зеленский даже снизил на €2 млн цену «проклятой» виллы в Тоскане.