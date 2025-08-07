Приговор Гуцул
7 августа, 08:46

Казахстан подготовит отчёт о крушении самолёта в Актау к концу года

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев

Власти Казахстана к концу года подготовят окончательный отчёт о крушении самолёта Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и упавшего вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев.

По его словам, сейчас завершается анализ данные, начинается стадия подготовки окончательного отчёта.

«Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчёт», — сказал Бозумбаев, уточнив, что это произойдёт до конца текущего года.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря в Актау (Казахстан). Самолёт следовал из Баку в Грозный, но затем изменил курс и пытался дотянуть до Актау, в итоге рухнув недалеко от аэропорта. В результате погибли 38 человек, среди них — семь россиян. 29 пассажиров выжили. Казахстан уже публиковал предварительный отчёт о крушении борта.

