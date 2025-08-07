Казахстан подготовит отчёт о крушении самолёта в Актау к концу года

Власти Казахстана к концу года подготовят окончательный отчёт о крушении самолёта Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и упавшего вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев.

По его словам, сейчас завершается анализ данные, начинается стадия подготовки окончательного отчёта.