Винодел назвала факторы, сделавшие чачу из Адлера смертельным ядом
Винодел Мкртчян: Адлерская чача могла быть сделана из технического спирта
Смертельная чача из Адлера, вероятнее всего, была не совсем домашней — при её производстве мог использоваться технический спирт. Такое предположение в беседе с «Постньюс» озвучила винодел Алина Мкртчян.
«Если под видом домашнего продаётся технический спирт, это уже другой вопрос. Проверить это, к сожалению, никак не возможно. Обычно именно он приводит к таким последствиям», — пояснила эксперт.
Также превратить напиток в яд могли неправильные условия хранения, ставшие причиной оксидации (окисления) спирта. Этот процесс приводит к образованию токсичных продуктов в организме, которые могут вызвать смерть, например, через угнетение центральной нервной системы, приводящее к остановке дыхания и сердечной деятельности, или повреждение жизненно важных органов.
Напомним, накануне стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек. Правоохранители оперативно задержали торговавших ядовитым пойлом бабушку и внучку. Сегодня суд арестовал обеих на два месяца.