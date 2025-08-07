Винодел назвала факторы, сделавшие чачу из Адлера смертельным ядом

Смертельная чача из Адлера, вероятнее всего, была не совсем домашней — при её производстве мог использоваться технический спирт. Такое предположение в беседе с «Постньюс» озвучила винодел Алина Мкртчян.

«Если под видом домашнего продаётся технический спирт, это уже другой вопрос. Проверить это, к сожалению, никак не возможно. Обычно именно он приводит к таким последствиям», — пояснила эксперт.