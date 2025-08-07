Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 15:26

Винодел назвала факторы, сделавшие чачу из Адлера смертельным ядом

Винодел Мкртчян: Адлерская чача могла быть сделана из технического спирта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics

Смертельная чача из Адлера, вероятнее всего, была не совсем домашней — при её производстве мог использоваться технический спирт. Такое предположение в беседе с «Постньюс» озвучила винодел Алина Мкртчян.

«Если под видом домашнего продаётся технический спирт, это уже другой вопрос. Проверить это, к сожалению, никак не возможно. Обычно именно он приводит к таким последствиям», пояснила эксперт.

Также превратить напиток в яд могли неправильные условия хранения, ставшие причиной оксидации (окисления) спирта. Этот процесс приводит к образованию токсичных продуктов в организме, которые могут вызвать смерть, например, через угнетение центральной нервной системы, приводящее к остановке дыхания и сердечной деятельности, или повреждение жизненно важных органов.

Напомним, накануне стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек. Правоохранители оперативно задержали торговавших ядовитым пойлом бабушку и внучку. Сегодня суд арестовал обеих на два месяца.

Юрий Лысенко
