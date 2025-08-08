«Есть опасения!» В Европе требуют не оставлять Зеленского наедине с Путиным и Трампом
Экс-глава МО Британии Уоллес: Трамп может добиться уступок для РФ от Зеленского
Президент США Дональд Трамп способен заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах с Россией, считает бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
«Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть ещё две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа», — сказал он, отвечая на соответствующий опрос Telegraph.
Экс-глава МО считает, что у Путина и Трампа одинаковый стиль ведения переговоров – оба действуют жёстко и умеют оказывать давление на других.
Ранее Москва и Вашингтон условились организовать встречу Владимира Путина с американским визави в ближайшем будущем. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе. В качестве принимающей страны рассматриваются ОАЭ. Также российский лидер не исключил возможность встречи с Зеленским, но для этого должны быть созданы определённые условия.