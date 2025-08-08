Британские СМИ узнали, что Киев готов принять перемирие по линии фронта
The Telegraph: Зеленский признал, что силой забрать у РФ территории не получится
Владимир Зеленский признал, что силой забрать освобождённые Россией территории не получится, и Киев готов принять перемирие по линии фронта. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.
Так, Украина готова принять перемирие по нынешней линии фронта, но не допускает «международного признания контроля России» над новыми регионами. Издание ссылается на конституцию страны, которая не позволяет президенту или Раде в одностороннем порядке изменять территориальное устройство.
«Однако Зеленский признал, что освобождение территорий силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические решения», — говорится в статье.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Такие заявления прозвучали на фоне визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а также сообщений о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Позже украинские СМИ заявили, что Киев согласен на предложение о перемирии в воздухе и на земле.