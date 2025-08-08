Британские СМИ узнали, что Киев готов принять перемирие по линии фронта

Владимир Зеленский признал, что силой забрать освобождённые Россией территории не получится, и Киев готов принять перемирие по линии фронта. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Так, Украина готова принять перемирие по нынешней линии фронта, но не допускает «международного признания контроля России» над новыми регионами. Издание ссылается на конституцию страны, которая не позволяет президенту или Раде в одностороннем порядке изменять территориальное устройство.