Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 08:01

Британские СМИ узнали, что Киев готов принять перемирие по линии фронта

The Telegraph: Зеленский признал, что силой забрать у РФ территории не получится

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Владимир Зеленский признал, что силой забрать освобождённые Россией территории не получится, и Киев готов принять перемирие по линии фронта. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Так, Украина готова принять перемирие по нынешней линии фронта, но не допускает «международного признания контроля России» над новыми регионами. Издание ссылается на конституцию страны, которая не позволяет президенту или Раде в одностороннем порядке изменять территориальное устройство.

«Однако Зеленский признал, что освобождение территорий силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические решения», — говорится в статье.

«Пока далеко»: Путин высказался о встрече с Зеленским
«Пока далеко»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Такие заявления прозвучали на фоне визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а также сообщений о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Позже украинские СМИ заявили, что Киев согласен на предложение о перемирии в воздухе и на земле.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar