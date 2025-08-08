Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:38

Приступ интуиции: Туск заявил о скором завершении конфликта на Украине

Туск допустил, что боевые действия на Украине завершатся раньше, чем кажется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Военный конфликт на Украине может быть заморожен раньше, чем многие ожидают. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после недавнего разговора с Владимиром Зеленским. Его слова приводит The Guardian.

Туск отметил, что о полном завершении войны и мирном договоре речи пока не идёт, однако это может на долгое время поставить боевые действия на паузу. По его словам, ему так «говорит интуиция».

«Есть надежда на это. Сегодня истекает срок ультиматума. Зеленский очень осторожен, но всё же оптимистичен», — сказал польский политик.

Время эндшпиля: В Германии предвкушают ответ Путина на истёкший ультиматум Трампа
Время эндшпиля: В Германии предвкушают ответ Путина на истёкший ультиматум Трампа

Непонятно откуда у Зеленского вообще мог взяться оптимизм в его положении. Егоо даже на переговоры не зовут. Это ранее дал понять Дональд Трамп, указав, что Путину вовсе не обязательно общаться с Зеленским перед переговорами с ним самим, которые недавно были анонсированы. Кроме того, Киеву наверняка придётся расстаться с территориями. Это признал и сам глава киевского режима.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar