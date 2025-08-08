Приступ интуиции: Туск заявил о скором завершении конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине может быть заморожен раньше, чем многие ожидают. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после недавнего разговора с Владимиром Зеленским. Его слова приводит The Guardian.

Туск отметил, что о полном завершении войны и мирном договоре речи пока не идёт, однако это может на долгое время поставить боевые действия на паузу. По его словам, ему так «говорит интуиция».