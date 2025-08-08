Приступ интуиции: Туск заявил о скором завершении конфликта на Украине
Туск допустил, что боевые действия на Украине завершатся раньше, чем кажется
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael
Военный конфликт на Украине может быть заморожен раньше, чем многие ожидают. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после недавнего разговора с Владимиром Зеленским. Его слова приводит The Guardian.
Туск отметил, что о полном завершении войны и мирном договоре речи пока не идёт, однако это может на долгое время поставить боевые действия на паузу. По его словам, ему так «говорит интуиция».
«Есть надежда на это. Сегодня истекает срок ультиматума. Зеленский очень осторожен, но всё же оптимистичен», — сказал польский политик.
Непонятно откуда у Зеленского вообще мог взяться оптимизм в его положении. Егоо даже на переговоры не зовут. Это ранее дал понять Дональд Трамп, указав, что Путину вовсе не обязательно общаться с Зеленским перед переговорами с ним самим, которые недавно были анонсированы. Кроме того, Киеву наверняка придётся расстаться с территориями. Это признал и сам глава киевского режима.