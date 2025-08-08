Сегодня истекает срок ультиматума, который американский лидер Дональд Трамп предъявил Кремлю. Украинские телеканалы отсчитывали минуты до его истечения. Вашингтон пообещал жёсткие меры, если Киев и Москва не договорятся за это время. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сделал свой ход, которого в Штатах от него не ждали, пишет немецкое издание Merkur.

В то время как США грозят высокими пошлинами странам, сотрудничающим с Россией, российский президент ведёт собственную игру, пишут авторы статьи. Об этом свидетельствует недавний визит советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву. Его приезд совпал с прибытием специального представителя администрации Трампа Стива Уиткоффа, что говорит о параллельных переговорах между Россией, Штатами и ключевыми международными игроками.

Немецкие аналитики подчёркивают, что ситуация крайне напряжённая, особенно учитывая роль Индии как крупного импортёра российской нефти. Москва активно налаживает прямой диалог с Нью-Дели, отвечая на угрозы Вашингтона. Кроме того, прошла встреча Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном — важным участником нефтяного рынка.