Время эндшпиля: В Германии предвкушают ответ Путина на истёкший ультиматум Трампа
Merkur: В ФРГ удивлены действиями Путина после истечения ультиматума Трампа
Сегодня истекает срок ультиматума, который американский лидер Дональд Трамп предъявил Кремлю. Украинские телеканалы отсчитывали минуты до его истечения. Вашингтон пообещал жёсткие меры, если Киев и Москва не договорятся за это время. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сделал свой ход, которого в Штатах от него не ждали, пишет немецкое издание Merkur.
В то время как США грозят высокими пошлинами странам, сотрудничающим с Россией, российский президент ведёт собственную игру, пишут авторы статьи. Об этом свидетельствует недавний визит советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву. Его приезд совпал с прибытием специального представителя администрации Трампа Стива Уиткоффа, что говорит о параллельных переговорах между Россией, Штатами и ключевыми международными игроками.
Немецкие аналитики подчёркивают, что ситуация крайне напряжённая, особенно учитывая роль Индии как крупного импортёра российской нефти. Москва активно налаживает прямой диалог с Нью-Дели, отвечая на угрозы Вашингтона. Кроме того, прошла встреча Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном — важным участником нефтяного рынка.
Западные эксперты тревожатся, что Путин затащил Трампа «в глубокие воды», сделав его частью более широкой стратегии Москвы, которая осложнит позиции Вашингтона союзных ему государств. Немецкие СМИ задаются одним вопросом — что именно замышляет Кремль.
Грядёт историческое событие, поскольку Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшем будущем планируют встретиться лично. Советник президента РФ назвал приблизительные сроки. При этом глава Белого дома вывел из игры Владимира Зеленского, указав на то, что эти переговоры лишь для него и его российского коллеги.