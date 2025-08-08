«‎Мы всё знаем»: Лукашенко выдал Time постыдную правду о дирижёрах «‎бучинской резни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает кто именно и на каких автомобилях приезжал в украинскую Бучу для съёмок постановки с массовыми убийствами гражданских. Детали он рассказал в интервью американскому журналу Time.

«Это была хорошо спланированная акция, чтоб показать агрессивность, кровожадность, «убийцы россияне» и прочее. Ничего подобного там не было и мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи», — заявил Лукашенко.

Он также объяснил, что не раз говорил данную информацию публично, но Запад замял и пропустил её мимо ушей. Лукашенко уверенно заявил, что вся ситуация вокруг обвинений России является фейком и он полностью солидарен с президентом Владимиром Путиным, который говорил об этом ранее.