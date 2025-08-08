«Мы всё знаем»: Лукашенко выдал Time постыдную правду о дирижёрах «бучинской резни»
Лукашенко: Мы знаем номера авто, на которых приехали организаторы фарса в Буче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает кто именно и на каких автомобилях приезжал в украинскую Бучу для съёмок постановки с массовыми убийствами гражданских. Детали он рассказал в интервью американскому журналу Time.
«Это была хорошо спланированная акция, чтоб показать агрессивность, кровожадность, «убийцы россияне» и прочее. Ничего подобного там не было и мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи», — заявил Лукашенко.
Он также объяснил, что не раз говорил данную информацию публично, но Запад замял и пропустил её мимо ушей. Лукашенко уверенно заявил, что вся ситуация вокруг обвинений России является фейком и он полностью солидарен с президентом Владимиром Путиным, который говорил об этом ранее.
«Мы конкретно, наши спецслужбы конкретно обращали внимание Запада на некоторые вещи. Вы замылили их. На каких автомобилях, кто приезжал, кто это делал мы знаем», — добавил глава Белоруссии.
Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили российских военных в убийстве гражданских в Буче. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения, пояснив, что они используются украинской стороной для провокации. Позже ситуацию прокомментировали в Минобороны, уточнив, что подразделения ВС РФ отошли из Бучи 30 марта 2022-го, а 2 апреля туда зашли ВСУ, устроив в городе зачистку. По этому вопросу высказывался и президент России Владимир Путин, назвав обвинения Киева фейком и объяснив, зачем киевский режим устроил такую провокацию.