Украине описали два сценария развития событий после встречи Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске может стать шагом к деэскалации украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины», — сказал Безпалько РИА «Новости».

Вторым вариантом, по его оценке, является перемирие на приемлемых для России условиях, которые позволят вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами. Эксперт считает, что Трамп способен прекратить участие США в конфликте, обвинив Украину и Европу в отказе от урегулирования. Американскому лидеру сейчас проще пойти на этот шаг, поскольку Вашингтон формально не вовлечён в противостояние, заметил он.