9 августа, 11:42

Украине описали два сценария развития событий после встречи Путина и Трампа

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске может стать шагом к деэскалации украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины», — сказал Безпалько РИА «Новости».

Вторым вариантом, по его оценке, является перемирие на приемлемых для России условиях, которые позволят вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами. Эксперт считает, что Трамп способен прекратить участие США в конфликте, обвинив Украину и Европу в отказе от урегулирования. Американскому лидеру сейчас проще пойти на этот шаг, поскольку Вашингтон формально не вовлечён в противостояние, заметил он.

Безпалько добавил, что для России это шанс одержать победу без риска прямого столкновения с США и угрозы третьей мировой войны. По его мнению, такой сценарий позволит Штатам элегантно выйти из ситуации, а Москве — действовать более свободно. Он не исключил, что в случае давления Трампа на Владимира Зеленского Киев может пойти на территориальные уступки, что откроет путь к перемирию.

«Саботирует процесс»: В Венгрии осудили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. В Кремле заявили, что выбор места для встречи лидеров был вполне обоснованным. Американские эксперты ожидают значительных результатов от предстоящих переговоров. В США допустили резкую реакцию Трампа, если Зеленский откажется от территориального обмена с Россией. А Дмитриев предупредил, что отдельные страны попытаются сорвать встречу лидеров Путина и Трампа.

