9 августа, 11:46

Актёр Кухарешин назвал покойного Ивана Краско человеком с большим юмором

Иван Краско. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Ушедший из жизни Иван Краско был мудрым и умным человеком с большим юмором, заявил народный артист России Валерий Кухарешин. Он учился вместе с сыном покойной звезды, знаменитым актёром Андреем Краско (умер 4 июля 2006 года), и часто бывал в гостях у друга.

«С дядей Ваней я знаком ещё с тех самых ранних пор, когда мы были ещё совсем мальчишками — я его очень любил, очень уважал. Он был мудрый, умный, с большим юмором человек», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он добавил, что Иван Краско, когда играл в театре Комиссаржевской, «все делал замечательно и вызывал только восторг». Кухарешин был хорошо знаком с творческой семьёй покойного актёра, которая, по его совам, «очень правильная, настоящая и дружная».

«Ушёл целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско
Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался выдающийся советский и российский актёр Иван Краско. В конце июля артист был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение с серьёзными показаниями. Его состояние оставалось тяжёлым, хотя и без стремительной негативной динамики. Впоследствии было установлено, что ключевым фактором стал преклонный возраст. Ухудшение состояния в последние дни жизни потребовало перевода Краско на зондовое питание.

Борис Эльфанд
  • Иван Краско
  • Утраты
  • Общество
