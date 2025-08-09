Актёр Кухарешин назвал покойного Ивана Краско человеком с большим юмором

Ушедший из жизни Иван Краско был мудрым и умным человеком с большим юмором, заявил народный артист России Валерий Кухарешин. Он учился вместе с сыном покойной звезды, знаменитым актёром Андреем Краско (умер 4 июля 2006 года), и часто бывал в гостях у друга.

«С дядей Ваней я знаком ещё с тех самых ранних пор, когда мы были ещё совсем мальчишками — я его очень любил, очень уважал. Он был мудрый, умный, с большим юмором человек», — отметил собеседник «Газеты.ru».