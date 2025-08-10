Bild: Судьба всей Украины решится на следующей неделе

По его словам, обстановка на восточном фронте остаётся напряжённой и сложной. Украина продолжает терять контроль над отдельными районами, однако российские войска продвигаются с огромным трудом и не без потерь.

Главная угроза для Украины, по мнению Ронцхаймера, заключается в том, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может возникнуть хорошее взаимопонимание, когда они встретятся на Аляске на следующей неделе. Для Киева это будет означать усиление давления с международной аренды. При этом сами украинцы устали от затянувшейся войны. Уже 75% населения, по данным опросов, ратуют за переговоры для достижения мира.