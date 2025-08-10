Bild: Судьба всей Украины решится на следующей неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly
Следующая неделя обещает стать переломным моментом в судьбе Украины. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, подчеркнув драматичность текущей ситуации.
По его словам, обстановка на восточном фронте остаётся напряжённой и сложной. Украина продолжает терять контроль над отдельными районами, однако российские войска продвигаются с огромным трудом и не без потерь.
«Военный захват территорий будет для России крайне сложным и может занять годы», — написал автор публикации.
Главная угроза для Украины, по мнению Ронцхаймера, заключается в том, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может возникнуть хорошее взаимопонимание, когда они встретятся на Аляске на следующей неделе. Для Киева это будет означать усиление давления с международной аренды. При этом сами украинцы устали от затянувшейся войны. Уже 75% населения, по данным опросов, ратуют за переговоры для достижения мира.
Многое прояснится 15 августа на Аляске, где пройдёт саммит с участием Путина и Трампа. Эксперты уверены, что Киеву придётся принять любой итог такой высокоранговой встречи, однако Владимир Зеленский говорит, что передача земель в рамках мирного соглашения исключена. Поэтому многие политологи полагают, что Украина и её союзники будут всеми силами пытаться сорвать эту судьбоносную встречу. При этом американские СМИ считают, что итоги переговоров станут катастрофой для киевского режима.