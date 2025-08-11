Секретные мужья и жёны: О каких вторых половинках 7 наших звёзд мы почти ничего не знаем

Многие знаменитости выставляют личную жизнь напоказ. Иногда могут «всплывать» даже самые интимные подробности, которые становятся достоянием общественности. Но герои этого материала — не такие. Видимо, они с детства знают, что «счастье любит тишину», и стараются выдавать в публичное поле минимум информации о семье. Они имеют на это полное право, которое закреплено 23 статьёй Конституции Российской Федерации. Расскажем о звёздах, для которых важна неприкосновенность частной жизни.

Алина Ланина и её тайный муж

Алина Ланина просто «Джеймс Бонд». Все знают, что у неё есть муж, но кто это — загадка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alilanina

Алина Ланина знает, что у неё есть право на неприкосновенность частной жизни, и активно этим пользуется. Актриса известна нам в первую очередь по сериалам «Склифосовский», «След» и «СашаТаня». А главные роли она исполнила в фильме Сарика Андреасяна «Защитники» и картине Дмитрия Суворова «Первые». Андреасян снял супергеройский боевик, а кино Суворова — это историческая драма о подвиге супругов Прончищевых, первопроходцев Крайнего Севера.

Наша героиня родилась 3 марта 1989 года в Рефтинском, это Свердловская область. До 2013 года в титрах её порой отмечали как Алину Кизиярову. Может быть, секрет мужа кроется в смене фамилии? Маловероятно, так как, скорее всего, «Ланина» — творческий псевдоним. О её муже вообще ничего не известно. Мужчину хранят в тайне, зато у него уже родилось двое наследников — сын Лев и дочь Надежда.

Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов

Анна Заворотнюк замужем за Тимуром Исмаиловым. Это всё, что нам известно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк появилась на телеэкранах уже в нулевых. Она сыграла Вику Прутковскую в детстве. Вику, главную героиню сериала «Моя прекрасная няня», играла её мама — Анастасия Заворотнюк. На светское мероприятие Анна впервые попала в 16 лет. Девушка пошла по стопам родительницы, стала актрисой, моделью и владелицей модного бутика. Анастасия скончалась в 2024 году от тяжёлой болезни, которую вызвала глиобластома, это тяжёлая форма рака мозга. Анна тяжело переживала смерть мамы.

У Анны Заворотнюк было несколько парней. С Егором Кридом и Мансуром Джамалдаевым не сложилось. Видимо, поэтому третьего своего избранника Заворотнюк-младшая держала в секрете до последнего. О том, что Анна уже «занята», узнали аж в 2017 году. В 2021 году девушка раскрыла информацию о личной жизни: сказала, что уже шесть лет встречается с бывшим однокурсником и обручена. Свадьба, конечно, была тайной. Журналисты узнали, что супруг Анны — Тимур Исмаилов. Молодые люди появились вместе на похоронах Анастасии Заворотнюк. Но Анна хранит молчание, не рассказывает о муже. Известно только то, что в 2025 году у пары родился сын Марсель.

Мария Кожевникова и Евгений Васильев

Мария Кожевникова — известная актриса. А ещё она была депутатом Государственной думы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mkozhevnikova

Мария Кожевникова играла Аллу Гришко в сериале «Универ». Она родилась в семье спортсменов, некоторое время шла по стопам отца, мастера спорта по хоккею, и сама в 2006 году стала мастером спорта по художественной гимнастике. А ещё Мария была депутатом Государственной думы VI созыва. Известная актриса и общественная деятельница замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Они венчались во Франции, а где заключили официальный брак — неизвестно. Мария не показывает Евгения публике и вообще не комментирует семейные дела. Она считает, что личная жизнь должна проходить в тишине и спокойствии. У пары четверо детей.

Лена Темникова и Дмитрий Сергеев

Лена Темникова встречается с бизнесменом. Их личная жизнь требует секретности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenatemnikovaofficial

Лена Темникова — певица, автор песен и бывшая участница группы Serebro. Она состоит в браке с Дмитрием Сергеевым, бизнесменом в сфере IТ. В 2014-м пара сыграла свадьбу, и уже на следующий, 2015 год Лена подарила мужу дочку Александру. Дмитрий не появляется в социальных сетях жены, Лена старается о нём не рассказывать. Зато бывший муж Темниковой, Алексей Семёнов, в каком-то смысле её коллега. Они познакомились на «Фабрике звёзд – 2». Брак не сложился. Кстати, старшая сестра Лены — кандидат медицинских наук и доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии.

Оксана Фёдорова и Андрей Бородин

С Оксаной Фёдоровой и Андреем Бородиным всё вообще сложно. Бородину лучше «не светиться». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim

Самая известная телеведущая России с оперным голосом меццо-сопрано, Оксана Геннадьевна Фёдорова, тоже замужем. Неудивительно — речь о девушке, которая получила титул «Мисс Санкт-Петербург» в 1999-м, «Мисс Россия» — в 2001-м и «Мисс Вселенная» — в 2002-м. До звёздной карьеры она была старшим лейтенантом милиции, дознавателем. Андрей Бородин ей под стать — он госслужащий и спортсмен. Поженились они в 2011 году. Из-за высокой должности мужа Оксана хранит личную жизнь в секрете, подробности об Андрее неизвестны, кроме того, что супруги вдвоём увлекаются боксом. У Фёдоровой и Бородина двое детей — сын Фёдор и дочь Елизавета.

Ирина Дубцова и Иван Петренко

Ирина Дубцова с Иваном Петренко знают, как сохранить и удержать интригу. Фото © starhit

Ирина Дубцова — певица, поэтесса и композитор. Она проявила себя как первоклассный артист на «Фабрике звёзд – 4». У неё было несколько отношений. В 2004 году поэтесса вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына. Не сложилось. Потом у неё были романы с известным стоматологом Тиграном Мальянцем и диджеем Леонидом Руденко. Последние отношения закончились в 2015 году, десять лет назад.

Всё это время Дубцова говорила, что парня у неё нет. И вот, бац — в июле Ирина появляется на красной дорожке премии Fashion Summer Awards 2025 вместе с высоким темноволосым мужчиной. Потом оказывается, что это генеральной директор фирмы по производству косметики Иван Петренко. У себя в соцсетях бизнесмен написал об Ирине Дубцовой очень тёплый пост. Но подробности всё равно не афишируют: между ними пока что просто бизнес. Хотя с церемонии Ирина и Иван уехали вместе.

Александр Олешко и тайная супруга. Они женаты «довольно давно»

Александр Олешко, оказывается, «довольно давно» женат. Жена у него исполняет «женские» обязанности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /oleshkoaleksandr

Александр Олешко, который больше известен публике как олигарх Василий Федотов из «Папиных дочек», очень успешно скрывает от публики свою жену. В марте 2023 года у актёра было интервью с Лерой Кудрявцевой. Там он признался, что женат, но ничего не сказал ни о супруге, ни о детях. Даже возраста не упомянул. «Приготовлением пищи в моём доме занимается жена. Довольно давно женат», — издание «Страсти» приводит эту цитату. Больше из актёра ничего вытянуть не удалось. Зато в свои 49 он выглядит на 25, без хирургии. Может, жена готовит ему омолаживающий эликсир?