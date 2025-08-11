Секретные мужья и жёны: О каких вторых половинках 7 наших звёзд мы почти ничего не знаем
Быть звездой — тяжёлый труд. В официальных соцсетях у них миллионы подписчиков, некоторых знает вся страна и даже зарубежье. Но чем больше ваши «охваты», тем больше шансов, что среди фанатов затеряется ненавистник. Life.ru — о тех, кто защищает свои отношения тишиной.
Многие знаменитости выставляют личную жизнь напоказ. Иногда могут «всплывать» даже самые интимные подробности, которые становятся достоянием общественности. Но герои этого материала — не такие. Видимо, они с детства знают, что «счастье любит тишину», и стараются выдавать в публичное поле минимум информации о семье. Они имеют на это полное право, которое закреплено 23 статьёй Конституции Российской Федерации. Расскажем о звёздах, для которых важна неприкосновенность частной жизни.
Алина Ланина и её тайный муж
Алина Ланина просто «Джеймс Бонд». Все знают, что у неё есть муж, но кто это — загадка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alilanina
Алина Ланина знает, что у неё есть право на неприкосновенность частной жизни, и активно этим пользуется. Актриса известна нам в первую очередь по сериалам «Склифосовский», «След» и «СашаТаня». А главные роли она исполнила в фильме Сарика Андреасяна «Защитники» и картине Дмитрия Суворова «Первые». Андреасян снял супергеройский боевик, а кино Суворова — это историческая драма о подвиге супругов Прончищевых, первопроходцев Крайнего Севера.
Наша героиня родилась 3 марта 1989 года в Рефтинском, это Свердловская область. До 2013 года в титрах её порой отмечали как Алину Кизиярову. Может быть, секрет мужа кроется в смене фамилии? Маловероятно, так как, скорее всего, «Ланина» — творческий псевдоним. О её муже вообще ничего не известно. Мужчину хранят в тайне, зато у него уже родилось двое наследников — сын Лев и дочь Надежда.
Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов
Анна Заворотнюк замужем за Тимуром Исмаиловым. Это всё, что нам известно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк появилась на телеэкранах уже в нулевых. Она сыграла Вику Прутковскую в детстве. Вику, главную героиню сериала «Моя прекрасная няня», играла её мама — Анастасия Заворотнюк. На светское мероприятие Анна впервые попала в 16 лет. Девушка пошла по стопам родительницы, стала актрисой, моделью и владелицей модного бутика. Анастасия скончалась в 2024 году от тяжёлой болезни, которую вызвала глиобластома, это тяжёлая форма рака мозга. Анна тяжело переживала смерть мамы.
У Анны Заворотнюк было несколько парней. С Егором Кридом и Мансуром Джамалдаевым не сложилось. Видимо, поэтому третьего своего избранника Заворотнюк-младшая держала в секрете до последнего. О том, что Анна уже «занята», узнали аж в 2017 году. В 2021 году девушка раскрыла информацию о личной жизни: сказала, что уже шесть лет встречается с бывшим однокурсником и обручена. Свадьба, конечно, была тайной. Журналисты узнали, что супруг Анны — Тимур Исмаилов. Молодые люди появились вместе на похоронах Анастасии Заворотнюк. Но Анна хранит молчание, не рассказывает о муже. Известно только то, что в 2025 году у пары родился сын Марсель.
Мария Кожевникова и Евгений Васильев
Мария Кожевникова — известная актриса. А ещё она была депутатом Государственной думы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mkozhevnikova
Мария Кожевникова играла Аллу Гришко в сериале «Универ». Она родилась в семье спортсменов, некоторое время шла по стопам отца, мастера спорта по хоккею, и сама в 2006 году стала мастером спорта по художественной гимнастике. А ещё Мария была депутатом Государственной думы VI созыва. Известная актриса и общественная деятельница замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Они венчались во Франции, а где заключили официальный брак — неизвестно. Мария не показывает Евгения публике и вообще не комментирует семейные дела. Она считает, что личная жизнь должна проходить в тишине и спокойствии. У пары четверо детей.
Лена Темникова и Дмитрий Сергеев
Лена Темникова встречается с бизнесменом. Их личная жизнь требует секретности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenatemnikovaofficial
Лена Темникова — певица, автор песен и бывшая участница группы Serebro. Она состоит в браке с Дмитрием Сергеевым, бизнесменом в сфере IТ. В 2014-м пара сыграла свадьбу, и уже на следующий, 2015 год Лена подарила мужу дочку Александру. Дмитрий не появляется в социальных сетях жены, Лена старается о нём не рассказывать. Зато бывший муж Темниковой, Алексей Семёнов, в каком-то смысле её коллега. Они познакомились на «Фабрике звёзд – 2». Брак не сложился. Кстати, старшая сестра Лены — кандидат медицинских наук и доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии.
Оксана Фёдорова и Андрей Бородин
С Оксаной Фёдоровой и Андреем Бородиным всё вообще сложно. Бородину лучше «не светиться». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim
Самая известная телеведущая России с оперным голосом меццо-сопрано, Оксана Геннадьевна Фёдорова, тоже замужем. Неудивительно — речь о девушке, которая получила титул «Мисс Санкт-Петербург» в 1999-м, «Мисс Россия» — в 2001-м и «Мисс Вселенная» — в 2002-м. До звёздной карьеры она была старшим лейтенантом милиции, дознавателем. Андрей Бородин ей под стать — он госслужащий и спортсмен. Поженились они в 2011 году. Из-за высокой должности мужа Оксана хранит личную жизнь в секрете, подробности об Андрее неизвестны, кроме того, что супруги вдвоём увлекаются боксом. У Фёдоровой и Бородина двое детей — сын Фёдор и дочь Елизавета.
Ирина Дубцова и Иван Петренко
Ирина Дубцова с Иваном Петренко знают, как сохранить и удержать интригу. Фото © starhit
Ирина Дубцова — певица, поэтесса и композитор. Она проявила себя как первоклассный артист на «Фабрике звёзд – 4». У неё было несколько отношений. В 2004 году поэтесса вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына. Не сложилось. Потом у неё были романы с известным стоматологом Тиграном Мальянцем и диджеем Леонидом Руденко. Последние отношения закончились в 2015 году, десять лет назад.
Всё это время Дубцова говорила, что парня у неё нет. И вот, бац — в июле Ирина появляется на красной дорожке премии Fashion Summer Awards 2025 вместе с высоким темноволосым мужчиной. Потом оказывается, что это генеральной директор фирмы по производству косметики Иван Петренко. У себя в соцсетях бизнесмен написал об Ирине Дубцовой очень тёплый пост. Но подробности всё равно не афишируют: между ними пока что просто бизнес. Хотя с церемонии Ирина и Иван уехали вместе.
Александр Олешко и тайная супруга. Они женаты «довольно давно»
Александр Олешко, оказывается, «довольно давно» женат. Жена у него исполняет «женские» обязанности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /oleshkoaleksandr
Александр Олешко, который больше известен публике как олигарх Василий Федотов из «Папиных дочек», очень успешно скрывает от публики свою жену. В марте 2023 года у актёра было интервью с Лерой Кудрявцевой. Там он признался, что женат, но ничего не сказал ни о супруге, ни о детях. Даже возраста не упомянул. «Приготовлением пищи в моём доме занимается жена. Довольно давно женат», — издание «Страсти» приводит эту цитату. Больше из актёра ничего вытянуть не удалось. Зато в свои 49 он выглядит на 25, без хирургии. Может, жена готовит ему омолаживающий эликсир?
Эти звёзды не понаслышке знают, насколько ценна тайна частной жизни. Они изо всех сил стараются сохранить приватность — и у многих это получается! Например, Александр Олешко успешно скрывает личность жены. Если вам когда-нибудь понадобится скрывать личность супруга, берите с него пример. А ещё Life.ru рассказывал истории звёзд, которые смогли завязать с алкоголем.