Названы три причины, почему домашние настойки превращаются в «дары смерти»

Любой алкоголь вреден, но домашние настойки — особенно коварны. Это непроверенные напитки с высоким содержанием алкоголя и сахара. О том, почему не стоит принимать в дар бутылочку наливки, Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

Настойки бывают разные: ликёры, кремовые наливки, джины, аперитивы, бальзамы. Их крепость варьируется от 16 до 60%, содержание сахара — до 30 граммов на 100 мл. В качестве сырья для изготовления используют травы, фрукты, цветы, корни, кору, плоды и ягоды. В состав входят биологически активные вещества: алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, смолы, органические кислоты, ферменты и фитонциды. Есть три главные опасности в употреблении настоек.

Опасность настоек № 1: Яд из косточек

Никитина призвала не забывать: чрезмерное употребление домашних настоек негативно влияет на поджелудочную железу и сосуды. Даже у здорового человека реакция поджелудочной на спиртное может быть непредсказуемой. Но особую опасность представляют напитки на вишне, абрикосе, миндале.

В их косточках содержится амигдалин — вещество, которое при расщеплении превращается в синильную кислоту — яд. Чем больше косточек вы используете и чем дольше настаиваете напиток, тем опаснее он становится. В домашних условиях лучше избегать использования косточек или тщательно их очищать. Лариса Никитина Нутрициолог

Опасность настоек № 2: Зараза, занесённая при изготовлении

Ещё одна опасность домашних наливок кроется в заразе, занесённой при приготовлении. В процессе важно соблюдать стерильность: мыть руки, дезинфицировать посуду и ингредиенты по возможности по стандартам асептики и антисептики. Не стоит доверять чужим рецептам без проверки — есть риск занести микроорганизмы или использовать плохо промытые продукты, советует нутрициолог.

«Рекомендуется использовать проверенные рецепты от профессиональных технологов или гостовские стандарты. Особенно это важно при работе с косточковыми плодами — неправильная обработка может привести к отравлению синильной кислотой», — отмечает специалист.

Опасность настоек № 3: Превышение дозировки