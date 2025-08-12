«РФ не спасует»: Политолог объяснил, как Уиткофф убедил Трампа забыть об ультиматуме
Эксперт Гасанов: Трамп после визита Уиткоффа в Москву понял, что РФ не отступит
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
В середине прошлой недели диалог между США и Россией по урегулированию украинского кризиса получил новый импульс. Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа подошёл к концу, и в Вашингтоне осознали — Россия не собирается отступать. Об этом сообщил «Царьграду» политолог Камран Гасанов.
Он отметил, что истечению срока ультиматума предшествовал визит в Москву спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. Тогда-то США и поняли, что Россия не спасует.
«Уиткофф прилетел практически накануне истечения ультиматума Трампа. Трамп понял, что Россия не будет пасовать и сдавать свои позиции. По сути, [президент РФ] Владимир Путин просто проигнорировал эти санкции», — сказал эксперт.
Чтобы не допустить ухудшения дипломатической обстановки, Вашингтон дал миру хлеба и зрелищ, публично подтвердив подготовку к грядущему диалогу Трампа с Путиным. По мнению эксперта, инициатива исходила прежде всего от США, которые стремятся ускорить проведение саммита.
Россия могла бы подождать до осенней встречи в Китае, но Трампу важно показать, что он поддерживает тесные связи с российским лидером и сохраняет возможность влиять на ситуацию.
14 июля американский лидер выдвинул ультиматум, согласно которому РФ должна была в кратчайшие сроки уладить конфликт с Украиной, если не хочет, чтобы Штаты наложили санкции. В итоге всё это сошло на нет, а Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит на Аляске 15 августа. Европейские власти пытались протащить туда Владимира Зеленского, однако проблема в том, что даже их самих туда не позвали. При этом глава Белого дома не хочет видеть там украинского политика, поскольку тот не сделал ничего за три с половиной года, чтобы приблизиться к миру.