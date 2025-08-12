«РФ не спасует»: Политолог объяснил, как Уиткофф убедил Трампа забыть об ультиматуме

В середине прошлой недели диалог между США и Россией по урегулированию украинского кризиса получил новый импульс. Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа подошёл к концу, и в Вашингтоне осознали — Россия не собирается отступать. Об этом сообщил «Царьграду» политолог Камран Гасанов.

Он отметил, что истечению срока ультиматума предшествовал визит в Москву спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. Тогда-то США и поняли, что Россия не спасует.

«Уиткофф прилетел практически накануне истечения ультиматума Трампа. Трамп понял, что Россия не будет пасовать и сдавать свои позиции. По сути, [президент РФ] Владимир Путин просто проигнорировал эти санкции», — сказал эксперт.

Чтобы не допустить ухудшения дипломатической обстановки, Вашингтон дал миру хлеба и зрелищ, публично подтвердив подготовку к грядущему диалогу Трампа с Путиным. По мнению эксперта, инициатива исходила прежде всего от США, которые стремятся ускорить проведение саммита.