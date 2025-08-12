Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:59

«Секрет Полишинеля»: Политолог раскрыл, какие территории могут обменять Россия и Украина

Политолог Ордуханян: В обмен с Украиной могут включить Сумщину и Харьковщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Территории, которые планируется включить в обмен с Украиной, это земли, занятые ВС РФ за пределами включённых в состав РФ регионов в 2022 году. Никто не собирается отдавать Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, заявил в беседе с «Ридусом» политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт подчеркнул, что речь не идёт о возврате к границам, признанным международным сообществом до 2014 года, а скорее о территориях, занятых российской армией в ходе специальной военной операции, но не включённых в состав России после референдумов сентября 2022 года.

«И наши, и американские президенты умеют удивлять. Но этот вопрос — типичный секрет Полишинеля. Есть конституционно очерченные границы. Рассчитываем получить как минимум их. Но судя по всему, в периметре так называемого обмена будут участки Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, которые мы сейчас контролируем», — пояснил политолог.

Он добавил, что подобный сценарий является единственным приемлемым для Москвы вариантом. При этом Херсонская, Запорожская области, а также Луганск, Донецк и Крым — вне всякого компромисса.

В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной
В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной

Напомним, что президент США Дональд Трамп решил просто проигнорировать заявление Владимира Зеленского, который сказал, что Киев ни за что не отдаст земли в рамках мирного урегулирования. В Штатах отметили, что именно из-за своей принципиальной позиции украинского политика не позвали на грядущие переговоры на Аляске 15 августа.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
  • ДНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar