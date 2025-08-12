«Секрет Полишинеля»: Политолог раскрыл, какие территории могут обменять Россия и Украина
Политолог Ордуханян: В обмен с Украиной могут включить Сумщину и Харьковщину
Территории, которые планируется включить в обмен с Украиной, это земли, занятые ВС РФ за пределами включённых в состав РФ регионов в 2022 году. Никто не собирается отдавать Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, заявил в беседе с «Ридусом» политолог Рафаэль Ордуханян.
Эксперт подчеркнул, что речь не идёт о возврате к границам, признанным международным сообществом до 2014 года, а скорее о территориях, занятых российской армией в ходе специальной военной операции, но не включённых в состав России после референдумов сентября 2022 года.
«И наши, и американские президенты умеют удивлять. Но этот вопрос — типичный секрет Полишинеля. Есть конституционно очерченные границы. Рассчитываем получить как минимум их. Но судя по всему, в периметре так называемого обмена будут участки Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, которые мы сейчас контролируем», — пояснил политолог.
Он добавил, что подобный сценарий является единственным приемлемым для Москвы вариантом. При этом Херсонская, Запорожская области, а также Луганск, Донецк и Крым — вне всякого компромисса.
Напомним, что президент США Дональд Трамп решил просто проигнорировать заявление Владимира Зеленского, который сказал, что Киев ни за что не отдаст земли в рамках мирного урегулирования. В Штатах отметили, что именно из-за своей принципиальной позиции украинского политика не позвали на грядущие переговоры на Аляске 15 августа.