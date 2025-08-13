Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 05:15

Путин удивил чиновников США решением приехать к Трампу на авиабазу на Аляске

CNN: Чиновников США удивило и обрадовало согласие Путина на встречу с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в 2018 году. Обложка © Кremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в 2018 году. Обложка © Кremlin.ru

Согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в аляскинском Анкоридже удивило чиновников США. Об их реакции узнал телеканал CNN от источников в Белом доме.

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу [c Трампом] на территории США», — пишет телеканал.

Инсайдеры уточнили, что Россия и США выбрали Аляску для проведения саммита на высшем уровне после продолжительных закулисных переговоров. По их словам, для встречи Путина и Трампа рассматривали несколько мест, но в итоге выбор пал на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина
Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина

Напомним, российский лидер встретится с президентом США на Аляске 15 августа. В ходе переговоров будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киев и Европа выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона. Там по-прежнему настаивают на формуле «ни слова об Украине без Украины».

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar