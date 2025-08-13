Путин удивил чиновников США решением приехать к Трампу на авиабазу на Аляске

Согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в аляскинском Анкоридже удивило чиновников США. Об их реакции узнал телеканал CNN от источников в Белом доме.

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу [c Трампом] на территории США», — пишет телеканал.