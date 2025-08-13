Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 09:04

Политолог раскрыл причину недоговороспособности Запада

Политолог Ищенко: РФ сложно договариваться с Западом из-за отсутствия взаимности

Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Властям России сложно о чём-либо договариваться с западными политиками из-за разницы в восприятии слова «компромисс», заявил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, Москва независимо от собственной позиции всегда готова учесть точку зрения второй стороны и пойти на взаимные уступки. Однако коллективный Запад не проявляет взаимности.

«Потому что для них понятие «компромисс» — это «сделайте так, как мы говорим» — это и будет компромисс, — «а мы вас за это не будем убивать», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

В Британии назвали ключевое преимущество Путина перед Трампом
Тем не менее ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Она, по данным американских СМИ, пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Госдеп уже заявил, что встреча глав государств не является переговорами по Украине. В свою очередь Белый дом озвучил главную цель саммита.

Борис Эльфанд
