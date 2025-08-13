Политолог раскрыл причину недоговороспособности Запада

Властям России сложно о чём-либо договариваться с западными политиками из-за разницы в восприятии слова «компромисс», заявил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, Москва независимо от собственной позиции всегда готова учесть точку зрения второй стороны и пойти на взаимные уступки. Однако коллективный Запад не проявляет взаимности.

«Потому что для них понятие «компромисс» — это «сделайте так, как мы говорим» — это и будет компромисс, — «а мы вас за это не будем убивать», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.