«Этим всё сказано»: МИД жёстко ответил на слухи о возможной сделке по территориям

Обсуждение возможного «обмена землями» в рамках урегулирования украинского конфликта не входит в повестку переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ходе брифинга.

«По его словам, территориальное устройство России чётко определено Конституцией, и этот вопрос не подлежит обсуждению. Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим всё сказано», — подчеркнул дипломат.