«Этим всё сказано»: МИД жёстко ответил на слухи о возможной сделке по территориям
МИД РФ отверг возможность обсуждения обмена землями на встрече Путина и Трампа
Обсуждение возможного «обмена землями» в рамках урегулирования украинского конфликта не входит в повестку переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ходе брифинга.
«По его словам, территориальное устройство России чётко определено Конституцией, и этот вопрос не подлежит обсуждению. Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим всё сказано», — подчеркнул дипломат.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств обсудят конфликт на Украине. В США предрекли прорыв на исторической встрече. Ранее Дональд Трамп не согласился со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент Соединённых Штатов отметил, что Зеленский сам начал военные действия без чьего-либо разрешения. Глава американской администрации также не исключил, что будущее мирное урегулирование между Москвой и Киевом может предусматривать пересмотр границ.