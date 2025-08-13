Минфин США разрешил транзакции с Россией для подготовки к саммиту на Аляске

Министерство финансов США до 20 августа временно исключило финансовые транзакции с Россией из-под санкций, введённых против неё, для обеспечения подготовки и проведения встречи президентов двух стран на Аляске. Данная информация содержится в официальном документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно лицензии, исключение касается операций, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между Правительством США и Правительством Российской Федерации». Важно отметить, что это решение не подразумевает разморозку активов, заблокированных в связи с антироссийскими санкциями.