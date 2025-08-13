Минфин США разрешил транзакции с Россией для подготовки к саммиту на Аляске
Министерство финансов США до 20 августа временно исключило финансовые транзакции с Россией из-под санкций, введённых против неё, для обеспечения подготовки и проведения встречи президентов двух стран на Аляске. Данная информация содержится в официальном документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно лицензии, исключение касается операций, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между Правительством США и Правительством Российской Федерации». Важно отметить, что это решение не подразумевает разморозку активов, заблокированных в связи с антироссийскими санкциями.
Напомним, что Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эти планы. Он отметил, что во время встречи на Аляске лидеры обсудят возможности достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль также надеется, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.