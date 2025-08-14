Искалеченная украинская «онлифанщица» созналась во лжи об отдыхе с «мажорами из Дубая»

Украинская модель Мария Ковальчук, которая чудом выжила после того, как её искалеченную нашли на дороге в Дубае, заявила, что не была до конца честной в интервью телеведущей Ксении Собчак. 21-летняя «онлифанщица» рассказала, что в день инцидента в её крови не было обнаружено ни следов алкоголя, ни наркотических веществ.

Мария Ковальчук показала результаты теста на наркотики и алкоголь. Видел © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mari.iakovalchuk

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — рассказала Ковальчук.