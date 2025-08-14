Встреча Путина и Трампа
14 августа, 10:45

Искалеченная украинская «онлифанщица» созналась во лжи об отдыхе с «мажорами из Дубая»

Модель Ковальчук заявила, что соврала в интервью Собчак о наркотиках в Дубае

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Украинская модель Мария Ковальчук, которая чудом выжила после того, как её искалеченную нашли на дороге в Дубае, заявила, что не была до конца честной в интервью телеведущей Ксении Собчак. 21-летняя «онлифанщица» рассказала, что в день инцидента в её крови не было обнаружено ни следов алкоголя, ни наркотических веществ.

Мария Ковальчук показала результаты теста на наркотики и алкоголь. Видел © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mari.iakovalchuk

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — рассказала Ковальчук.

А вот молодые люди, которые были с ней в ту самую ночь, по её словам, принимали наркотики и выпивали. Они уверяли, что их тоже заставили пройти тесты, результатов которых в итоге никто не увидел. Девушка убеждена, что покалечившие её мажоры официальными документами свои слова подтвердить не смогут.

Напомним, что Мария Ковальчук пережила уже восемь операций после той самой ночи в Дубае, когда её еле живую нашли валяющейся на обочине дороги. Полицейские полагают, что эскортница сама как-то проникла на перекрытую стройплощадку, а потом сорвалась с высоты. На её лечение уже ушло более 10 миллионов рублей. После всех событий она дала интервью, где рассказала свою версию произошедшего.

Владимир Озеров
