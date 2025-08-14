Военный эксперт назвал российское супероружие, которое могло бы поразить украинскую ракету «Сапсан»

Недавно российские спецслужбы совместно с ВС РФ нанесли серию ударов по цехам на Украине, где производились баллистические ракеты «Сапсан», способные нести почти полтонны взрывчатки. В беседе с Life.ru военный эксперт и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал, что это за оружие и сможет ли Киев возродить проект из пепла.

«Баллистические ракеты «Сапсан» — это некая усовершенствованная модификация наших ракет средней дальности, они могут пролетать до 3000 км. Летят по высокой траектории и поражают многие объекты. С учётом возможностей, которые есть в науке у Коллективного Запада, это могла быть серьёзная ракета. Нам пришлось бы с ней серьёзно бороться», — сказал эксперт.

Такую ракету могли бы достать только системы С-300, С-400, С-500 уже на траектории нанесения удара над территорией РФ. Армия справилась бы, но эти ЗРК нельзя поставить везде. Поэтому запуск и промышленное производство таких ракет могло бы быть для нашей страны очень большой проблемой, отметил Клинцевич.

Учитывая бессовестность киевского режима и морально-этические качества его руководства, этими ракетами они могли бы угрожать и ядерным объектам, считает собеседник.

Я уже не говорю про различные атомные электростанции, которые находятся у нас в европейской части. Особенно Смоленск и другие регионы. Удачное мероприятие специальных служб Министерства обороны по поражению этих объектов, производящих ракеты на Украине, было проведено. Конечно, мы будем смотреть дальше, потому что в силу недержания, как говорят наши специалисты по поводу хвастовства украинцев, они эту тему глубоко закопали в новых условиях для того, чтобы под землёй выстроить производство. Франц Клинцевич Военный эксперт