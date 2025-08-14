Военный эксперт назвал российское супероружие, которое могло бы поразить украинскую ракету «Сапсан»
Военэксперт Клинцевич: На Украине производят ракеты Сапсан в подземных цехах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Недавно российские спецслужбы совместно с ВС РФ нанесли серию ударов по цехам на Украине, где производились баллистические ракеты «Сапсан», способные нести почти полтонны взрывчатки. В беседе с Life.ru военный эксперт и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал, что это за оружие и сможет ли Киев возродить проект из пепла.
«Баллистические ракеты «Сапсан» — это некая усовершенствованная модификация наших ракет средней дальности, они могут пролетать до 3000 км. Летят по высокой траектории и поражают многие объекты. С учётом возможностей, которые есть в науке у Коллективного Запада, это могла быть серьёзная ракета. Нам пришлось бы с ней серьёзно бороться», — сказал эксперт.
Такую ракету могли бы достать только системы С-300, С-400, С-500 уже на траектории нанесения удара над территорией РФ. Армия справилась бы, но эти ЗРК нельзя поставить везде. Поэтому запуск и промышленное производство таких ракет могло бы быть для нашей страны очень большой проблемой, отметил Клинцевич.
Учитывая бессовестность киевского режима и морально-этические качества его руководства, этими ракетами они могли бы угрожать и ядерным объектам, считает собеседник.
Я уже не говорю про различные атомные электростанции, которые находятся у нас в европейской части. Особенно Смоленск и другие регионы. Удачное мероприятие специальных служб Министерства обороны по поражению этих объектов, производящих ракеты на Украине, было проведено. Конечно, мы будем смотреть дальше, потому что в силу недержания, как говорят наши специалисты по поводу хвастовства украинцев, они эту тему глубоко закопали в новых условиях для того, чтобы под землёй выстроить производство.
Военный эксперт добавил, что сегодня наличие таких подземных производств некритично, поскольку этот момент контролируют спецслужбы РФ. По его словам, им известно, где находятся предприятия. На случай возникновения опасности у РФ есть средства по типу «Орешника» и прочих тяжёлых бомб, которые ВС РФ будут готовы применить, если такая необходимость вдруг возникнет.
Ранее в ФСБ заявили, что российские спецслужбы совместно с МО РФ смогли уничтожить украинскую ракетную программу по производству комплексов «Сапсан». Было нанесено несколько ударов по цехам в Днепропетровской и Сумской областях, где производились «Сапсаны». Известно, что эти ракеты могли бы долетать почти до Ярославля из Киевской области. Однако Владимир Зеленский хотел обрушить их все на Москву.