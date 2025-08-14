Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 14:06

А ракеты вам зачем? В ГД разоблачили террористическую суть «желающего мира» Киева

Депутат Шеремет: Киев ведёт игру террористов, говоря о мире, но производя ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Киев ведёт подлую двойную игру, заявляя о своём стремлении к миру и одновременно с этим занимаясь разработкой дальнобойных ракет для ударов по гражданским объектам России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Киевский режим продолжает вести подлую игру террористов, с одной стороны заявляя на весь мир о желании прекратить военный конфликт, а с другой — ведёт разработку оружия для осуществления террористических атак вглубь России по мирной инфраструктуре городов и сёл», — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, создание баллистических ракет Украиной не обошлось без помощи западных стран. Шеремет предположил, что речь идёт о некоторых европейских государствах, которые не могут смириться с усилением роли России в мире. Он выразил уверенность, что российские спецслужбы располагают данными о причастных к этой деятельности.

Военный эксперт назвал российское супероружие, которое могло бы поразить украинскую ракету «Сапсан»
Военный эксперт назвал российское супероружие, которое могло бы поразить украинскую ракету «Сапсан»

Напомним, в ФСБ РФ сообщили, что российские спецслужбы в координации с Минобороны уничтожили украинскую программу по созданию ракетных комплексов «Сапсан». После тщательного сбора данных и разведки были поражены цеха в Днепропетровской и Сумской областях, где велось производство этого вида вооружений. Технические характеристики этих ракет позволили бы им достичь Ярославля из Киевской области. Впрочем, у Владимира Зеленского были на них другие планы — киевский главарь хотел ударить всем дальнобойным арсеналом по Москве.

Юрий Лысенко
