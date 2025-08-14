Киев ведёт подлую двойную игру, заявляя о своём стремлении к миру и одновременно с этим занимаясь разработкой дальнобойных ракет для ударов по гражданским объектам России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Киевский режим продолжает вести подлую игру террористов, с одной стороны заявляя на весь мир о желании прекратить военный конфликт, а с другой — ведёт разработку оружия для осуществления террористических атак вглубь России по мирной инфраструктуре городов и сёл», — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА «Новости».