Катя Лель будет в шоке: Учёный раскрыл космические амбиции России

В России действует национальный проект «Космос», который состоит из восьми федеральных программ. Они направлены на освоение Солнечной системы, развитие профильной отрасли и повышение эффективности Роскосмоса, а также на развитие околоземной экономики. Об этом рассказал аэрокосмический инженер, лектор российского общества «Знание» Денис Прудник.

По его словам, весь проект по освоению космоса рассчитан на период до 2036 года. Суммарный бюджет программ составляет 4,5 триллиона рублей. Примечательно, что о поиске пришельцев, в которых очень верят Катя Лель и Гоша Куценко, в нацпроекте не говорится.