14 августа, 14:25

Катя Лель будет в шоке: Учёный раскрыл космические амбиции России

Учёный Прудник: В России действует национальный проект по освоению космоса

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России действует национальный проект «Космос», который состоит из восьми федеральных программ. Они направлены на освоение Солнечной системы, развитие профильной отрасли и повышение эффективности Роскосмоса, а также на развитие околоземной экономики. Об этом рассказал аэрокосмический инженер, лектор российского общества «Знание» Денис Прудник.

По его словам, весь проект по освоению космоса рассчитан на период до 2036 года. Суммарный бюджет программ составляет 4,5 триллиона рублей. Примечательно, что о поиске пришельцев, в которых очень верят Катя Лель и Гоша Куценко, в нацпроекте не говорится.

«Фактически, эти федеральные проекты определяют планы развития нашей страны в области космоса. Если попробовать всё несколько упростить, то можно сформировать следующие направления развития отечественной космонавтики: развитие спутниковой группировки, развитие пилотируемой космонавтики и развитие научного космоса», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Ранее академик предрёк возрождение «звёздных войн» из-за политики США. Тем не менее во время очередного телефонного разговора Путин и Трамп обсудили сотрудничество по космосу.

