Песков назвал ошибкой забегать вперёд и предрекать результаты саммита РФ и США

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков предостерёг от поспешных выводов относительно итогов предстоящей встречи лидеров России и США на Аляске. По его убеждению, попытки предвосхитить результаты этого саммита на данном этапе были бы серьёзной ошибкой, о чём он сообщил представителям СМИ, в числе которых был и корреспондент Life.ru.