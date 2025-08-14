Песков назвал ошибкой забегать вперёд и предрекать результаты саммита РФ и США
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков предостерёг от поспешных выводов относительно итогов предстоящей встречи лидеров России и США на Аляске. По его убеждению, попытки предвосхитить результаты этого саммита на данном этапе были бы серьёзной ошибкой, о чём он сообщил представителям СМИ, в числе которых был и корреспондент Life.ru.
Дмитрий Песков. © Life.ru
«Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат», — сказал Песков журналистам.
Ранее был опубликован состав российской делегации, направляющейся на переговоры с США на Аляске. Примечательно, что на место проведения саммита уже доставлен президентский бронированный Aurus. Сама встреча состоится на американской военной базе, в непосредственной близости от которой находится мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», где покоятся советские летчики. Между тем, в Белом доме заявили, что Трамп вылетит на Аляску завтра утром.
