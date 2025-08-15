Живущий в Дубае куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск

МВД России объявило в международный розыск живущего в Дубае куратора жесткого убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, его личность установлена. Именно он руководил действиями троих обвиняемых, сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, он обратился к Батухану Точиеву* с просьбой подыскать жильё для его родственника Ахмаджона Курбонова*, которому и было поручено убить офицера. Тот получил деньги и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева* передать Курбонову* ключи от комнаты в хостеле в Подмосковье. Сам Точиев познакомился с куратором в 2022 году в колонии общего режима, где отбывал срок за грабёж.