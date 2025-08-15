Живущий в Дубае куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск
МВД России объявило в международный розыск куратора убийства генерала Кириллова
Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ
МВД России объявило в международный розыск живущего в Дубае куратора жесткого убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, его личность установлена. Именно он руководил действиями троих обвиняемых, сообщили в правоохранительных органах.
«Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск», — уточнил собеседник ТАCC.
По версии следствия, он обратился к Батухану Точиеву* с просьбой подыскать жильё для его родственника Ахмаджона Курбонова*, которому и было поручено убить офицера. Тот получил деньги и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева* передать Курбонову* ключи от комнаты в хостеле в Подмосковье. Сам Точиев познакомился с куратором в 2022 году в колонии общего режима, где отбывал срок за грабёж.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.