Москалькова призвала Киев не подливать масла в огонь перед встречей на Аляске

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала атаку ВСУ на многоэтажный дом в Курской области в контексте предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Омбудсмен отметила, что власти страны уже привыкли к «варварским и бессмысленным» атакам со стороны Украины на мирную инфраструктуру. Однако, по её словам, сегодня самое время прекратить «подливать масло в огонь», чтобы исход переговоров был наиболее благоприятным для всех сторон.