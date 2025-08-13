«Букет проблем»: Военный эксперт раскрыл темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске пройдёт в формате обмена мнениями, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, главы государств могут обсудить широкий круг вопросов, однако конкретных договорённостей достигнуто не будет. Саммит, запланированный на 15 августа, станет лишь первым шагом в диалоге лидеров двух держав.
«Скорее всего, там будет целый букет проблем. Это ограничения по договорам о стратегических наступательных ядерных вооружениях, это, вероятно, внутриполитическая ситуация в Европе. И, конечно же, один из главных вопросов — это прекращение боевых действий на Украине», — отметил собеседник NEWS.ru.
Он также добавил, что каждая сторона в ходе встречи выскажет свои предположения относительно тех или иных проблем. Однако ожидать какого-либо политического прорыва в ближайшее время не стоит, поскольку окончательные решения, скорее всего, будут перенесены на последующие переговоры.
Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. Она пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. А в США предрекли прорыв на исторической встрече лидеров двух держав. По данным Минобороны РФ, Киев готовит провокации для срыва саммита президентов.