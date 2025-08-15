Встреча Путина и Трампа
15 августа, 09:57

«Детали в секрете»: Жизнь в Анкоридже в преддверии саммита РФ и США течёт своим чередом

Жительница Анкориджа рассказала об обстановке в городе перед саммитом РФ и США

Аляска. Обложка © Life.ru

В Анкоридже на Аляске в преддверии саммита лидеров США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, продолжается обычная жизнь, ничего сверхъестественного не происходит, баннеров о предстоящей встрече президентов нет и даже дороги перекрывать не планируют. Об этом рассказала местная жительница.

«Уже известно, что встреча будет проходить на военной базе. Туда близко никого не подпускают из простых людей. Даже если что-то там и готовят, мы никогда не увидим», — уточнила женщина.

Она также подчеркнула, что Анкоридж хоть и маленький город, но гостиниц там достаточно. Отели строят постоянно, потому что летом они очень востребованы среди туристов. Сейчас сезон уже заканчивается, отдыхающие разъезжаются, поэтому делегация России без проблем сможет разместиться. Однако конкретной информации про саммит местные СМИ не дают.

«Не поверите, но по нашим новостям тихо. Как я поняла, все детали встречи держатся в строжайшем секрете. Нам лишь в школьном департаменте выдали объявления, что в день саммита надо просто быть аккуратными. Без подробностей», — цитирует жительницу Анкориджа сайт MK.ru.

Напомним, встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил Белый дом. При этом Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине.

Борис Эльфанд
