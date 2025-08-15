Юрист перечислила уважительные причины, по которым нельзя уволить с работы за прогул
Работник. Обложка © Шедеврум / Life.ru
ТК РФ позволяет распрощаться с сотрудником, который отсутствовал более четырёх часов на своём месте. А за более короткое отсутствие может последовать дисциплинарное взыскание, которое в дальнейшем также может привести к увольнению. Отсутствие на работе из-за задержки авиарейса или необходимости срочного обращения к врачу не может служить основанием для наказания или увольнения сотрудника за прогул, заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
По её словам, если причина отсутствия является уважительной, то это не считается прогулом, и наказание не последует. В качестве уважительных причин рассматриваются ситуации, когда сотрудник попал в ДТП, не смог вовремя вернуться из отпуска из-за задержки рейса или ему срочно понадобилось обратиться в больницу. В таких случаях речь идёт о чрезвычайных обстоятельствах, из-за которых действия нельзя было перенести на нерабочее время.
При этом плановые осмотры у врача или массаж не считаются уважительными причинами. В любом случае сотруднику следует подтвердить уважительность причины каким-либо документом, например, справкой от транспортной компании или врача. Однако работодатель не обязан оплачивать время отсутствия даже при наличии уважительной причины, отметила юрист в интервью «Москве 24».
