Путин провёл встречу с губернатором Магаданской области
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым во время остановки в регионе по пути на саммит на Аляску. Совещание коснулось реализации мастер-плана развития города Магадана.
«Очень рад быть снова здесь, у вас в Магадане. Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется», – заметил президент.
Он обсудил с губернатором развитие парка «Маяк» и расчищение территории бухты Нагаева, где будет создан морской логистический центр. Глава государства узнал, какие проблемные вопросы ещё предстоит решить.
Напомним, на сегодня запланирован саммит Владимира Путина и главы США на Аляске. Всё, что сейчас известно об этой исторической встрече — в материале Life.ru. Американский лидер уже вылетел к месту встречи и, как утверждает пресса США, готовится встретить российского лидера. Глава российского государства по пути на Аляску посетил с рабочим визитом Магадан.