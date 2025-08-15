Путин провёл встречу с губернатором Магаданской области

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым во время остановки в регионе по пути на саммит на Аляску. Совещание коснулось реализации мастер-плана развития города Магадана.

«Очень рад быть снова здесь, у вас в Магадане. Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется», – заметил президент.