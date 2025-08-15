Встреча Путина и Трампа
15 августа, 14:18

Путин провёл встречу с губернатором Магаданской области

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым во время остановки в регионе по пути на саммит на Аляску. Совещание коснулось реализации мастер-плана развития города Магадана.

«Очень рад быть снова здесь, у вас в Магадане. Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется», – заметил президент.

Он обсудил с губернатором развитие парка «Маяк» и расчищение территории бухты Нагаева, где будет создан морской логистический центр. Глава государства узнал, какие проблемные вопросы ещё предстоит решить.

Путин посетил завод в Магадане, где производят Омега-3. Life.ru передаёт кадры визита президента
Путин посетил завод в Магадане, где производят Омега-3. Life.ru передаёт кадры визита президента

Напомним, на сегодня запланирован саммит Владимира Путина и главы США на Аляске. Всё, что сейчас известно об этой исторической встрече — в материале Life.ru. Американский лидер уже вылетел к месту встречи и, как утверждает пресса США, готовится встретить российского лидера. Глава российского государства по пути на Аляску посетил с рабочим визитом Магадан.

Александра Мышляева
