День Антона Вихровея: почему 16 августа нельзя убираться в доме и как нечистая сила лезла в окна

16 августа по церковному календарю вспоминают преподобного Антония Римлянина — святого XI–XII веков. Согласно преданию, он родился в знатной семье, но отказался от богатства, большую часть раздал бедным, а остаток бросил в море, после чего принял монашеский постриг.

В православной традиции Антоний почитается как новгородский чудотворец. Легенда гласит, что во время молитвы он оказался на большом камне, который чудесным образом перенёс его из Италии в Новгородскую землю. Здесь святой основал монастырь, наставлял людей, помогал путникам и морякам, а также прославился мудростью и благочестием.

Какой народный праздник отмечают 16 августа

В народном календаре этот день известен как Антон Вихровей, или Малинник. К этому времени поспевала поздняя малина, и хозяйки отправлялись в сады собирать урожай. Из ягод готовили варенье, сушили их на зиму и делали лечебные настои. Августовская погода в этот день часто была ветреной, поэтому и появилось прозвище «Вихровей». Сильный ветер считался предвестником перемен — в том числе скорого похолодания.

Приметы и запреты на 16 августа

Считалось, что в этот день нельзя затевать уборку дома, выметать сор или выносить мусор. Поверья утверждали: если прибраться 16 августа, в кошельке целый год будет так же пусто, как в вычищенном доме.

Однако лежать без дела тоже не рекомендовалось. По деревенским поверьям, тот, кто проведёт день в лености, рискует подхватить недуг. Также старались избегать ссор и грубых слов, не собирали шумных компаний и не начинали новых дел, чтобы не накликать неудачи.

Запреты Дня Антона Вихровея: Наши предки не выходили работать в поле — верили, что ветер может разнести урожай или принести беду.

Они избегали брани и ругани, чтобы не навлечь раздоры.

Не отправлялись в дальние поездки, особенно по воде, опасаясь штормов.

На Руси держали окна и двери закрытыми, чтобы с ветром в дом не проникла нечистая сила.

День Антона Вихровея 16 августа: сила ветра

В народных поверьях ветер в этот день наделяли особой силой. Считалось, что он способен донести до небес любую просьбу и подсказать ответ на волнующий вопрос. Нужно было лишь мысленно или вслух обратиться к ветру и внимательно прислушаться к своим ощущениям и происходящему вокруг.

«С точки зрения эзотерики День Антона Вихровея — это время очищающих потоков. Ветер в этот день символизирует движение энергии, сметающей старое и готовящей пространство для нового. Считается, что, если в этот день выйти на открытое место, повернуться лицом к ветру и мысленно произнести: «Отпусти всё лишнее, унеси всё чужое», — он заберёт тревоги, сомнения и внутренние зажимы», — рассказывает Life.ru эзотерик Белла Винкс.

Энергия августа в сочетании с «ветряным» символизмом помогает разорвать незримые связи с прошлым, которые мешают идти вперёд. Именно поэтому в этот день не советуют заниматься уборкой — важно, чтобы очищение произошло через стихии, а не через механические действия. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс