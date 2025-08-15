Ещё один российский Ил-76 приземлился на Аляске

Ещё один российский Ил-76 прибыл на Аляску перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в 16:15 по московскому времени. Это уже второй российский военно-транспортный самолёт за сегодня, прибывший на место проведения переговоров.