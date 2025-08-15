Ещё один российский Ил-76 приземлился на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Ещё один российский Ил-76 прибыл на Аляску перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Борт приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в 16:15 по московскому времени. Это уже второй российский военно-транспортный самолёт за сегодня, прибывший на место проведения переговоров.
Напомним, переговоры Владимира Путина с американским коллегой стартуют в 22:30 по Москве на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. В СМИ Штатов утверждают, что Дональд Трамп собирается устроить гостю из России приём по высшему разряду и лично будет встречать его на аэродроме. К слову, президент США позитивно оценивает перспективу переговоров.