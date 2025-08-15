Путин доволен темпами реализации мастер-планов на Дальнем Востоке в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин остался доволен темпами работы по мастер-планам развития дальневосточных городов в 2025 году. Об этом лидер рассказал на рабочем совещании с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано», — обратился к Носову глава государства.