Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:33

Путин доволен темпами реализации мастер-планов на Дальнем Востоке в 2025 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин остался доволен темпами работы по мастер-планам развития дальневосточных городов в 2025 году. Об этом лидер рассказал на рабочем совещании с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано», — обратился к Носову глава государства.

По его словам, такая работа играет ключевую роль в социально-экономическом и пространственном развитии городов и городских агломераций. Президент отметил активное продвижение проектов, включая проектирование, строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию. Путин высоко оценил и преображение Магадана, который становится более современным, привлекательным и удобным.

Путин остался под впечатлением от преображения Магадана
Путин остался под впечатлением от преображения Магадана

Как ранее сообщал Life.ru, президент РФ перед вылетом на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему показал завод «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира каждый год. Кроме того, он переговорил с юными хоккеистами. Также Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям. Пресс-секретарь президента пообещал, что на историческую встречу в США российский лидер приедет вовремя.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar