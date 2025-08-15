Путин доволен темпами реализации мастер-планов на Дальнем Востоке в 2025 году
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин остался доволен темпами работы по мастер-планам развития дальневосточных городов в 2025 году. Об этом лидер рассказал на рабочем совещании с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано», — обратился к Носову глава государства.
По его словам, такая работа играет ключевую роль в социально-экономическом и пространственном развитии городов и городских агломераций. Президент отметил активное продвижение проектов, включая проектирование, строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию. Путин высоко оценил и преображение Магадана, который становится более современным, привлекательным и удобным.
Как ранее сообщал Life.ru, президент РФ перед вылетом на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему показал завод «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира каждый год. Кроме того, он переговорил с юными хоккеистами. Также Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям. Пресс-секретарь президента пообещал, что на историческую встречу в США российский лидер приедет вовремя.