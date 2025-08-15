«Что за зверь?» Путину в Магадане показали консервы из морского зайца
Путину на заводе Омега Си в Магадане представили мясо нерпы
На заводе «Омега Си» президенту России Владимиру Путину презентовали уникальную продукцию из местного сырья. Демонстрацию провёл лично губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Путину в Магадане показали консервы из морского зайца. Видео © Life.ru
«Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников», — представил продукцию руководитель региона, вручая главе государства консервы из нерпы.
«Мясо морского зверя. Какого зверя?» — уточнил президент, взяв банку.
Губернатор пояснил, что это ларга (разновидность тюленя), которую местные жители называют «морским зайцем».
Во время осмотра витаминов с Омега-3 и женьшенем президент обратил внимание на корейское происхождение добавки. Носов ответил, что в Магаданской области есть собственный женьшень, но его пока не используют в производстве из-за недостаточных объёмов.
Напомним, что в рамках рабочего визита в Магаданскую область Владимир Путин провёл встречу с главой региона Сергеем Носовым. Главным же мероприятием сегодняшнего дня остаётся саммит президента России с американским визави на военной базе на Аляске. Глава Штатов уже вылетел к месту встречи. Всё что известно об исторической встрече, можно прочитать в материале Life.ru.
Владимир Путин на заводе «Омега Си». Обложка © Life.ru