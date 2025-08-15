Встреча Путина и Трампа
15 августа, 14:39

«Что за зверь?» Путину в Магадане показали консервы из морского зайца

Путину на заводе Омега Си в Магадане представили мясо нерпы

На заводе «Омега Си» президенту России Владимиру Путину презентовали уникальную продукцию из местного сырья. Демонстрацию провёл лично губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Путину в Магадане показали консервы из морского зайца. Видео © Life.ru

«Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников», представил продукцию руководитель региона, вручая главе государства консервы из нерпы.

«Мясо морского зверя. Какого зверя?» — уточнил президент, взяв банку.

Губернатор пояснил, что это ларга (разновидность тюленя), которую местные жители называют «морским зайцем».

Во время осмотра витаминов с Омега-3 и женьшенем президент обратил внимание на корейское происхождение добавки. Носов ответил, что в Магаданской области есть собственный женьшень, но его пока не используют в производстве из-за недостаточных объёмов.

Путин остался под впечатлением от преображения Магадана

Напомним, что в рамках рабочего визита в Магаданскую область Владимир Путин провёл встречу с главой региона Сергеем Носовым. Главным же мероприятием сегодняшнего дня остаётся саммит президента России с американским визави на военной базе на Аляске. Глава Штатов уже вылетел к месту встречи. Всё что известно об исторической встрече, можно прочитать в материале Life.ru.

Владимир Путин на заводе «Омега Си». Обложка © Life.ru

