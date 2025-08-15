«Что за зверь?» Путину в Магадане показали консервы из морского зайца

«Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников», — представил продукцию руководитель региона, вручая главе государства консервы из нерпы.

Во время осмотра витаминов с Омега-3 и женьшенем президент обратил внимание на корейское происхождение добавки. Носов ответил, что в Магаданской области есть собственный женьшень, но его пока не используют в производстве из-за недостаточных объёмов.