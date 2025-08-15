Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 15:17

Главком сил НАТО консультирует Трампа на Аляске перед встречей с Путиным

CNN: Главком сил НАТО в ЕС Гринкевич прибыл на Аляску консультировать Трампа

Анкоридж 15 августа. Обложка © Life.ru

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич, командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, прилетел на Аляску для участия в консультациях с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник в альянсе.

Как уточняет источник, высокопоставленный военный будет оказывать консультативную поддержку как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету в ходе подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным. Особое внимание планируется уделить поиску мирного решения украинского конфликта.

Как сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп отправился на Аляску для участия в саммите с президентом России. По данным СМИ, американский лидер лично встретит Владимира Путина на красной дорожке. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что подходит к встрече с полным спокойствием. Трамп назвал саммит шагом к миру и выступил с ярким заявлением перед переговорами.

Анастасия Никонорова
