15 августа, 15:31

Песков разделил надежды Трампа на результаты исторической встречи с Путиным

Песков: Россия рассчитывает, что саммит Путина и Трампа будет результативным

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на плодотворную встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Результативно», — лаконично ответил спикер Кремля на вопрос журналистов о том, каких итогов он ждёт.

На саммит на Аляску вылетел шеф Пентагона, которого «‎потерял» Белый дом
Напомним, исторические переговоры пройдут на американской базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска, начало запланировано на 22:30. Как пишут местные СМИ, Дональд Трамп хочет оказать гостю из России приём по высочайшему разряду и собирается собственной персоной встречать его на аэродроме. Также он назвал Владимира Путина умным политиком и добавил, что надеется на успешные переговоры.

