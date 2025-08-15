Песков разделил надежды Трампа на результаты исторической встречи с Путиным
Песков: Россия рассчитывает, что саммит Путина и Трампа будет результативным
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия рассчитывает на плодотворную встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Результативно», — лаконично ответил спикер Кремля на вопрос журналистов о том, каких итогов он ждёт.
Напомним, исторические переговоры пройдут на американской базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска, начало запланировано на 22:30. Как пишут местные СМИ, Дональд Трамп хочет оказать гостю из России приём по высочайшему разряду и собирается собственной персоной встречать его на аэродроме. Также он назвал Владимира Путина умным политиком и добавил, что надеется на успешные переговоры.