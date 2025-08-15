Журналисты начали работу в пресс-центре на военной базе на Аляске
Обложка © Telegram/Юнашев LIVE
Корреспондентов на Аляске разместили в палаточном городке на территории военной базы. Как организовали работу прессы перед встречей президентов России и США, рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Журналист Юнашев показал условия работы прессы на саммите Путина и Трампа. Видео © Telegram/Юнашев LIVE
«На Аляске 9:26, а мы наконец-то на месте встречи двух президентов. Пока что нас запустили в импровизированный пресс-центр, тут же предлагают напитки и перекус», — написал Юнашев.
По его словам, путь до места событий оказался непростым: выезд в 5:30 утра, многочасовые пересадки и почти двухчасовое ожидание в автобусах во время проверок. Журналист отметил, что такие меры безопасности понятны, учитывая статус объекта. Он подчеркнул, что российские корреспонденты стали первыми представителями страны, попавшими на эту закрытую военную базу.
Напомним, встреча Владимира Путина с президентом США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Саммит начнётся в 22:30 по Москве. Американские СМИ сообщают, что лидер США намерен тепло встретить гостя из России и лично поприветствовать его на аэродроме. Пресс-секретарь Путина уточнил, что самолёт президента РФ приземлится в Анкоридже в 11:00 по местному времени.