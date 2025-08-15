Журналисты начали работу в пресс-центре на военной базе на Аляске

Корреспондентов на Аляске разместили в палаточном городке на территории военной базы. Как организовали работу прессы перед встречей президентов России и США, рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Журналист Юнашев показал условия работы прессы на саммите Путина и Трампа. Видео © Telegram/Юнашев LIVE

«На Аляске 9:26, а мы наконец-то на месте встречи двух президентов. Пока что нас запустили в импровизированный пресс-центр, тут же предлагают напитки и перекус», — написал Юнашев.