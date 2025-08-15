РПЦ: Патриарх Кирилл помолился за успешные переговоры Путина и Трампа на Аляске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл молебен перед переговорами президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Об этом информирует сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединённых Штатов Америки», — отметил предстоятель РПЦ. Он подчеркнул, что переговоры должны заложить основу для новых отношений, способствующих миру и процветанию на Земле.

Молебен прошёл в домовом храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Во время богослужения возносились молитвы о благополучном исходе встречи, даровании мудрости лидерам обеих стран, а также о защите участников переговоров от любых угроз. Патриарх Кирилл также прочитал молитву о мире и прекращении военных конфликтов. Он также выразил уверенность, что встреча может положить начало более активному развитию диалога между Россией, США и Западом.

«Тот факт, что эта встреча состоится, уже внушает надежду. Ну в самом деле, если бы главы государств не были уверены в том, что можно достичь соглашений, вряд ли они стали бы рисковать и своими репутациями, и, что самое главное, состоянием дел в сфере международной политики», — добавил патриарх.

В молебне участвовали личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексий, смотритель Патриаршей резиденции иеромонах Аристоклий (Лисицын), заместитель руководителя патриаршей пресс-службы Николай Державин и сотрудники Московской патриархии.