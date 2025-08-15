РПЦ: Патриарх Кирилл помолился за успешные переговоры Путина и Трампа на Аляске
Обложка © Сайт РПЦ / Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл молебен перед переговорами президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Об этом информирует сайт Русской православной церкви (РПЦ).
«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединённых Штатов Америки», — отметил предстоятель РПЦ. Он подчеркнул, что переговоры должны заложить основу для новых отношений, способствующих миру и процветанию на Земле.
Молебен прошёл в домовом храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Во время богослужения возносились молитвы о благополучном исходе встречи, даровании мудрости лидерам обеих стран, а также о защите участников переговоров от любых угроз. Патриарх Кирилл также прочитал молитву о мире и прекращении военных конфликтов. Он также выразил уверенность, что встреча может положить начало более активному развитию диалога между Россией, США и Западом.
«Тот факт, что эта встреча состоится, уже внушает надежду. Ну в самом деле, если бы главы государств не были уверены в том, что можно достичь соглашений, вряд ли они стали бы рисковать и своими репутациями, и, что самое главное, состоянием дел в сфере международной политики», — добавил патриарх.
В молебне участвовали личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексий, смотритель Патриаршей резиденции иеромонах Аристоклий (Лисицын), заместитель руководителя патриаршей пресс-службы Николай Державин и сотрудники Московской патриархии.
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Начало — в 22:00 мск. Самолёт Ту-214 с Путиным на борту уже вошёл в воздушное пространство США. Как уточнял помощник российского президента Юрий Ушаков, основными темами станут урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество двух стран.
Это первая встреча Путина и Трампа с саммита G20 («Большая двадцатка») в японской Осаке 28 июня 2019 года. Тогда лидеры России и США разговаривали около полутора часов и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. С момента начала второго срока республиканца Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля. Предыдущая встреча президента РФ и президента США состоялась 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве. Переговоры в узком составе продлились около двух часов, в расширенном – полтора. По итогам саммита стороны приняли один документ — совместное заявление президентов по стратегической стабильности.